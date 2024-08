Nemcsak fizikailag, de mentálisan is megterhelő a kánikula

A nagy meleg nemcsak fizikailag visel meg minket, hanem mentálisan is – figyelmeztetett F. Takács István pszichológus az RTL Reggeli című műsorában. Mint mondta, ennek egészen egyszerű biológiai okai vannak. A meleg olyan vegetatív folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek hasonlítanak a pánikszerű tünetekre. Megemelkedik például a vérnyomás és a pulzusszám, gyorsabb lesz légzés, a verejtékezés pedig fokozódik.

Ezért vagyunk feszültebbek hőség idején

„A hőség – mint stresszforrás – stresszhormont termel, például kortizolt. Ennek lesz egy nagyon egyszerű következménye: az úgynevezett érzékenységi szintünk meg fog nőni, tehát egészen egyszerűen hamarabb gurulunk dühbe, hamarabb jutunk el abba az állapotba, hogy idegesek leszünk” – magyarázta a szakember.

A pszichológus arra is rámutatott, hogy van egy olyan társadalmi és belső elvárás is az emberekben, hogy „nyáron illik jól érezni magunkat”. Ha viszont valaki úgy érzi, hogy nem sikerült jól a nyaralása, vagy még csak lehetősége volt arra, hogy kicsit kikapcsolódjon és szabadságra menjen, az nagyon frusztráló lehet.

A klímaszorongás is egyre erősödik

Az egyre melegebb és egyre szélsőségesebb nyarak a fentieken túl a klímaszoromngást is jelentősen felerősítik. „Szoktunk ezt ökoszorongásnak, ökogyásznak is nevezni. Ez pár éve megjelent a szakmánkban, és most már azért a köztudatban is ott van. Ez azt jelenti, hogy az ember egyéb már szorongással megegyező – mind testi, mind lelki – tüneteket él át annak kapcsán, hogy az átlaghőmérséklet változik, és ezzel számtalan olyan tényezőt tapasztalunk a környezetünkben, ami szorongással tölt el bennünket” – mondta F. Takács István.

A szakértő példaként megemlítette egyik páciensét, aki például fiatal férfiként azon gondolkodik, hogy érdemes-e egyáltalán a jövőben gyermeket vállalni egy olyan világba, ami vár ránk. Ezzel egyébként egyre több fiatal van így, és a pszichológus szerint az ilyen szorongásos problémákkal a szakmabelieknek már szinte naponta foglalkozniuk kell.

