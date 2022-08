Egyesek szerint az emberek született ölelkezők. Szinte az egész csecsemőkorunkat a szüleink karjában töltjük, és sokan felnőttként is akkor érzik magukat a legnagyobb biztonságban, ha megölelik őket. Mi sem bizonyítja jobban az ölelés fontosságát, mint az, hogy ma már főállású ölelkezők is működnek, akik egy bizonyos összegért cserébe adott ideig ölelik a szeretetre vágyókat. Az ölelés pozitív hatását ráadásul a tudomány is elismeri. Azokban, akik szeretnek ölelkezni, ez a kedves gesztus felerősítheti a közelség, a kötődés és a megnyugvás érzését – írja a témával foglalkozó cikkében az Elite Daily.

A lap idézi dr. Marisa Cohen pszichológia professzort, aki szerint az ölelés amellett, hogy csökkentheti a stresszt, tudatos légzésre ösztönözhet. „Az érintésnek óriási ereje van. Nemcsak a negatív érzéseket enyhíti, hanem pozitív és szeretetteljes élményeket generál” – hangsúlyozza a szakember, hozzátéve: „Kutatások bizonyították, hogy az érintés csökkentheti a stresszt és a stresszel szembeni reaktivitást, valamint elősegíti a biztonság és a bizalom érzésének kialakulását. Az ölelés a szeretet és az egymáshoz való kötődés érzését hordozza magában, és mint ilyen, növelheti a jóllétet és a párkapcsolati elégedettséget.”

Az emberek többsége nagyon szeret ölelkezni. Fotó: Getty Images

Dr. Krista Jordan párterapeuta azt nyilatkozta, hogy az ölelés stimuláló hatással van a hormonokra és fokozza a pozitív testi reakciókat. „Az oxitocin nevű hormonnak, amely ölelés közben szabadul fel, kötődésnövelő hatása van, így segít abban, hogy úgy érezzük, biztonságban vagyunk, kötődünk valakihez” – mondta dr. Jordan az Elite Daily-nek. A párterapeuta úgy folytatta: „Az oxitocin emellett fájdalomcsillapító is, így hozzájárulhat komfortérzetünk javításához. Ez a hormon egyébként szoptatás és orgazmus során is termelődik.”

Mivel az oxitocin boldoggá tesz minket, segít növelni a fertőzések ellen harcoló hormonok szintjét. Tehát bizonyos értelemben az ölelkezés az immunrendszerünk egészséges működését is támogatja. „Az érintés hatásaival kapcsolatos kutatások kimutatták, hogy mindössze 30 perc pozitív fizikai kontaktus akár 50 százalékkal is csökkentheti a kortizol nevű stresszhormon szintjét a vérben” – így dr. Jordan.

Az ölelés ereje abban is rejlik, hogy helyettesítheti a szavakat: ha megölelünk valakit, nem kell semmit mondanunk, mégis ki tudjuk fejezni együttérzésünket, támogatásunkat, szeretetünket, sajnálatunkat, örömünket.

Szerelmesek nem leszünk tőle

Bár az ölelésnek, mint azt az eddigiekből láthattuk, óriási hatalma van, ahhoz azért önmagában nem elég, hogy beleszeressünk valakibe – a szerelem ugyanis egy rendkívül összetett érzés, nyomatékosítja dr. Jordan. „Az, hogy valakivel szerelembe esünk, számtalan különböző tényezőt foglal magába az oxitocintól kezdve a feromonokon át egészen addig a kora gyermekkori kapcsolatig, amelyet a minket elsőként gondjaiba vevő személlyel alakítottunk ki” – fogalmaz a párterapeuta, aki arról is beszélt, hogy az érintés, az illatok és az ízlelés szintén hozzájárul ahhoz, hogy úgy érezzük, azt a partnert találtuk meg, aki mellett hosszú távon szeretnénk elköteleződni.

Természetesen előfordulhat, hogy valaki nem élvezi az ölelkezést. Dr. Jordan szerint egyesek például valamilyen traumához kötik a testi érintést, így az ölelés esetükben pont ellentétes hatást vált ki. Ilyenkor a fokozatosság lehet a megoldás. „Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy ezek az emberek a lábukon vagy a hátukon elviselik az érintést, így célszerű azzal kezdeni, hogy néha-néha megsimogatjuk a hátukat, vagy, ha olyan közeli kapcsolatban vagyunk, meg is masszírozhatjuk a lábukat. Szép lassan növelhetjük az ingerküszöbüket, hogy kiélvezhessék az érintés fizikai előnyeit” – világít rá a párterapeuta.

