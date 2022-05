Mítoszok a hosszú életről, amelyeket jobb lenne elfelejteni

„A génjeink döntik el, meddig élünk.” „A túl sok munka korán a sírba visz.” „Már túl késő leszokni a dohányzásról, úgyis egész életünkben cigarettáztunk.” Valószínűleg sokaknak ismerősek ezek a mondások, mítoszok a várható élethosszunkkal kapcsolatban. De jobban tesszük, ha gyorsan leszámolunk ezekkel, és még jó néhány ilyen hiedelemmel, hogy tényleg sokáig élhessünk – egészségesebben és boldogabban.

„Úgyis mindent a génjeink határoznak meg”

A tudósok szerint csak mítosz, hogy akinek a családtagjai nem voltak hosszú életűek, annak hasonlóan rövid földi pályafutásra kell készülnie. Génjeink ugyanis csak kis részben felelősek a hosszú életért, és sokkal inkább a környezetünktől, az életmódunktól és a szokásainktól függ, hogy mennyi ideig élünk - írta meg a Prevention. A várható élettartamunkat tekintve egy több mint 123 ezer alany bevonásával készült kutatás például arra jutott, hogy az egészséges étrend és a normál testsúly, a rendszeres sport, a mértékletes alkoholfogyasztás, valamint a dohányzás mellőzése jócskán megnövelte a várható élettartamot az 50 éves alanyoknál. De a tiszta levegőhöz és vízhez, illetve a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás is fontos szerepet játszott – emelték ki a tudósok.

A munka sokaknak az önmegvalósítás egyik módját jelenti, tehát önmagában nem rövidíti meg az életet az, ha sokat dolgozunk. Fotó: Getty Images

„Az optimisták tovább élnek”

Egy 80 éven át zajló kutatás arra világított rá, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem a vidám, gondtalan, mindig jókedvű és derülátó emberek élnek sokáig, hanem a kitartó és óvatos alanyok. A nevetés viszont jó orvosságnak bizonyult egy másik tudományos munka tanúsága szerint, ami rávilágított, hogy azoknál az időseknél, akik mindennap nevetnek, alacsonyabb lehet a szívbetegségek és a stroke kockázata.

Ugyanakkor – ahogy már korábban megírtuk – sokat számít az idő múlásához, illetve az öregedéshez való hozzáállás is. Egy kutatás szerint ugyanis akár 7,5 évvel is tovább élhet az, aki pozitív dolgokra asszociál az öregedés kapcsán.

„Túl késő letenni a cigarettát”

Akár 6 évvel is tovább éltek egy kutatás azon alanyai, akik 45 és 54 éves koruk között erőt vettek magukon, és leszoktak a dohányzásról, mint azok, akik életük végéig cigarettáztak. Ugyanez igaz a testmozgásra is: a rendszeres sport akkor is segíthet tovább élni, ha valaki fiatalabb korában abszolút nem mozgott semmit. De a fényvédő termékekre sincs soha késő „rászokni”: egy tanulmány szerint azoknál is lassult a bőr öregedése, akik csak a középkort elérve kezdtek ilyen termékeket használni.

A túl sok munka tényleg a sírba visz?

A tudósok szerint ez is csak egy olyan hiedelem, amivel ideje örökre leszámolni. Sőt, szerintük a keményen dolgozó kutatási alanyoknál akár 20-30 százalékkal kisebb lehet a korai halál kockázata. Persze a rengeteg túlóra miatti stressz és a kialvatlanság káros következményekkel is járhat, de amíg úgy érezzük, hogy a munkánk feltölt és motivál minket, addig nem kell attól félnünk, hogy megrövidítené az életünket.