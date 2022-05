Nem mindegy, hogyan állunk az öregedéshez

Ha öt szóval kellene jellemeznünk egy idős embert, mit mondanánk? Ezt kérdezte több évtizeden át tartó, az öregedés pszichológiáját érintő kutatása során az emberektől Becca Levy, a Yale Egyetem professzora. Arra jutott, hogy bizony a válaszunk arra is hatással van, hogy mi magunk hogyan öregszünk, illetve mennyire fogjuk élvezni a nyugdíjaséveket. Sőt, akár 7,5 évvel is tovább élhetünk, ha pozitív dolgokra asszociálunk az öregedés kapcsán - számolt be róla a New York Post.

Ahogy egyik tanulmányt a másik után írta a témában, Levy azt látta, hogy az öregedést pozitívabb felfogással szemlélők mind a fizikai, mind a kognitív teszteken jobban teljesítettek, mint az öregedésre negatívan tekintő társaik. Mi több, sokkal nagyobb valószínűséggel gyógyultak fel komoly sérülések és műtétek után, de gyorsabban jártak, jobb memóriával rendelkeztek és tovább is éltek, mint a negatív tábor tagjai.

Tovább élhetünk ha pozitív dolgokra asszociálunk az öregedés kapcsán. Fotó: Getty Images

Több a 64 év feletti, mint az 5 év alatti

Bár az átlagéletkor növekszik - a világon ugyanis most több a 64 év feletti, mint az 5 év alatti (ezt a jelenséget nevezik külföldön "szürke hullámnak" vagy "ezüst cunaminak") -, a nyugati társadalom még mindig hajlamos úgy kezelni az idő múlását, mintha valami borzasztó, negatív, szégyellnivaló dolog lenne, amely egyet jelent a feledékenységgel, a gyengeséggel és a hanyatlással. És ami ellen foggal-körömmel harcolni kell. Ezzel szemben az ázsiai kultúrában egészen más az idősek megítélése. Amikor Levy professzor kíniaktól kérte az idős emberek jellemzésére, legtöbbször a bölcs szót mondták neki. Japánban pedig úgy tekintenek az öregkorra, mint egy olyan időszakra, amelyet élvezni és ünnepelni kell ahelyett, hogy félnének tőle, vagy ellenérzéseket táplálnának az idő múlásával szemben.

Átfordíthatjuk gondolkodásunkat az öregedésről

Ahogy telik az idő, Levy szerint a fiatalon magunkba szívott sztereotípiák önbeteljesítő jóslatokká válhatnak: mintha csak mi magunk várnánk testünktől és elménktől, hogy elkezdjen hanyatlani. Így egyre kevésbé tartjuk fenn azokat a szokásainkat, amelyek segíthetnek megőrizni egészségünket: nem vagy jóval kevesebbet járunk el kirándulni és kocogni, mondván, már nem bírjuk a tempót. Vagy nem megyünk ki olyan gyakran a piacra, és ezáltal kevesebb friss zöldséget, gyümölcsöt tudunk fogyasztani. Márpedig ezek olyan apró változások, amelyek hosszú távon jelentősen kihatnak az életminőségünkre, sőt akár a várható élettartamunkra is.

A jó hír viszont, hogy nincs egyszer és mindenkorra kőbe vésve az idő múlásához való viszonyunk és az, ahogyan az öregedésre, az időskorra tekintünk. Levy professzor rájött, hogy mindnyájunkban rejtőznek pozitív gondolatok az öregedéssel kapcsolatban, csupán aktiválni kell ezeket. Például fontos a jó hozzáállás a saját memóriánkhoz (ne becsüljük le magunkat, próbáljunk fejben tartani minél több mindent, olvassunk és fejtsünk keresztrejtvényt), maradjunk aktívak, és ünnepeljük azokat, akik pozitív példaként járnak előttünk.