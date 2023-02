Metális zavart okoz ennek a vitaminnak a hiánya

D-vitaminhiány

A főleg hideg évszakokban jellemző D-vitaminhiány egyik kezdeti tünete a levertség, kedvetlenség, ami fokozza az úgynevezett szezonális-depresszió kialakulását. A jellemzően ősszel kezdődő, tavasszal enyhülő kedélyállapot romlásra jellemző az aluszékonyság, a hirtelen súlyváltozás – hízás vagy fogyás – illetve például a társas kapcsolatok iránti érdeklődés csökkenés. Ennek fő oka, hogy a D-vitamin hatással van a dopamin, az adrenalin, a noradrenalin és a szerotonin termelődésére, így, ha nem jut belőle elegendő mennyiség a szervezetbe, az – többek között – idegrendszeri és mentális zavarokat okozhat. Mivel a téli, napfényhiányos hónapokban jóval kevesebb D-vitamint képes begyűjteni és elraktározni a szervezet, ezért fontos a rendszeres pótlása táplálékok, vagy vitaminkészítmények formájában.

A B-VITAMIN NÉLKÜLÖZHETETLEN AZ AGY EGÉSZSÉGES, ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉHEZ. FOTÓ: GETTY IMAGES

E- és C-vitaminhiány

Az E-vitamin olyan sejtvédő hatású, antioxidáns vitamin, ami bizonyos mértékben képes lelassítani az agyi erek elmeszesedését, valamint csökkentheti az idő előtti szellemi leépüléssel járó kórképek kialakulásának esélyét vagy gyorsaságát. Az E-vitaminhoz hasonló antioxidáns hatású C-vitamin szintén befolyásolni tudja az idegrendszeri betegségek – például a Parkinson-kór – romlását azzal, hogy hatással van dopamin-anyagcserére. Amellett, hogy késleltetheti az általános szellemi leépülés folyamatát, segíthet megfelelő tartományba rendezni a vérnyomást, ami kedvező hatással van az agyi vérkeringésre, ezáltal a mentális egészségre is.

B-vitaminok hiánya

Az idegrendszeri működés szempontjából kiemelt szerepük van a B-vitaminoknak. Hatásukat az úgynevezett citromsav-ciklusban – ami egy alapvető fontosságú anyagcsere-folyamat – a cukoranyagcsere szabályozásán és egyes aminosavak előállításának befolyásolásán keresztül fejtik ki. Hiányuk nem csak az immunrendszer általános gyengülését okozhatja, hanem zavar keletkezhet az idegi jelátviteli folyamatokban is. Nélkülözhetetlenek az agy egészséges, zavartalan működése szempontjából, ha pedig nem jut belőlük elegendő a szervezetbe, az hangulatzavarokat, szorongást vagy akár depressziós tünetek is okozhat.

Érdemes megemlíteni azt is, hogy a B-vitamint felhasználja a szervezet az alkohol lebontására is, ezért az alkoholbetegeknél sűrűbben előfordul az úgynevezett Wernicke-Korsakov-szindróma, ami a B1-vitamin egyik hiánybetegségének számító kórkép. Esetükben a megnövekedett B-vitaminbevitel nem megfelelő pótlása is megnöveli a hangulat- és emlékezetzavart, valamint a mentális leépülést. Magasabb a szervezet B-vitamin felhasználása terhesség és szoptatás esetén, valamint pótlásra lehet szükség különböző felszívódási zavarok következtében, szélsőséges – például rosszul összeállított vegán – diéták mellett, illetve a dohányzás és egyes fogamzásgátlók is ronthatják a hasznosulását.

A fáradtság szervezetünk egyfajta védekező reakciója, amely arra figyelmeztet, hogy testünknek kímélő pihenésre van szüksége. Összegyűjtöttük azokat az okokat, amelyek miatt indokolatlanul fáradtnak érezhetjük magunkat.

Komplex B-vitamin pótlás

A vízben oldódó, szervezetünk számára elengedhetetlenül szükséges B₁-, B₂-, B₃-, B₅-, B₆-, B₁₂-vitaminokat a szervezet nem tudja hosszútávon raktározni, ezért mindennapi rendszeres bevitelre van szükség. Ez történhet magas B-vitamin tartalmú élelmiszerek – például tejtermékek, tojás, hal, húsok, belsőségek, olajosmagvak, hüvelyesek – útján, vagy célzottan, vitaminkészítményekkel. Mivel a B-vitaminok szervezetben betöltött szerepe összefügg egymással, ezért érdemes mindig komplex formában pótolni. Szükség esetén a gyógyszertárakban vény nélkül elérhetőek olyan étrendkiegészítők, amelyek tartalmazzák mind a hatféle B-vitamint, ezáltal megfelelő mennyiségben, biztonságos módon támogathatják a szervezet általános működését, és mentális egészségét.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!