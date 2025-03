Megmentheti a házasságunkat, ha külön töltjük az éjszakát

Március 14-e, az alvás világnapja alkalmából az Egyedülfekvők.hu szakértő segítségével járta körbe a témát, és megfogalmazott néhány jó tanácsot arra vonatkozóan, mit tehetünk a minőségi alvásért, akár egyedül aludjunk, akár a párunkkal.

A párkapcsolatban vagy a házasságban élőkről általánosságban azt feltételezzük, hogy minden este egymás ölelésében alszanak el, pedig ez nem minden esetben van így. Sokan tudatosan döntenek az egyedül alvás mellett, mert így pihentetőbb tud lenni számukra az éjszaka. Ezt hívják sleep divorce-nak, azaz alvási válásnak, amelyről Órás M. Andrea pszichológus beszélt.

A szakértő szerint a párok idővel rájönnek, hogy a pihentető alvás mindennél fontosabb, ezért dönthetnek úgy, hogy a látszólag romantikus, de nyugtalan együtt alvás helyett inkább külön alszanak, elsősorban jóllétük és mentális egészségük érdekében. A pszichológus úgy látja, az alvási válás mögött különböző okok húzódhatnak meg. Gyakori ok, hogy az egyik partner „aktívan alszik”, vagyis horkol éjszaka, mocorog vagy beszélget álmában, ami egy nehezen alvó személynek rémálom tud lenni. Másik gyakori ok a partnerek eltérő életvitele, ami jelentheti a különböző munkabeosztást, de a „pacsirta” és a „bagoly” mód közti különbséget is, amikor az egyik fél korán kel, és reggel aktívabb, a másik fél pedig későn fekszik le, és este tevékenyebb.

Órás M. Andrea hozzáteszi, külön alvás esetén szóba jöhetnek még a kényelmi szempontok is, ugyanis lehetnek eltérések abban, hogy milyen hőmérsékletben, zaj- és fényszintben tudnak pihentetően aludni a felek, illetve mekkora terű „privát” felületre van szükségük az ágyban. Véleménye szerint az alvási minőséget javító változtatások pozitív hatással lehetnek a kapcsolatra nézve, ezért érdemes ezeket a tényezőket figyelembe venni, és ha szükséges, akkor újragondolni a körülményeket, és megoldásra törekedni.

A külön alvás nem feltétlenül hat negatívan a kapcsolatra

A pszichológus szerint a külön alvást sokan negatívan ítélik meg, legtöbben a rosszul működő párkapcsolat jelének tekintik, ami felesleges rossz érzéseket kelthet az érintett pár tagjaiban. Az a meglátása, hogy a külön alvás nem feltétlenül hat negatívan a kapcsolatokra, minden attól függ, hogy a pár hogyan oldja ezt meg. Ha a döntés közös megegyezés alapján születik, és célja a minőségi, nyugodt alvás, akkor ez erősítheti a kapcsolatot. A kipihent partnerek ráadásul könnyedebb kommunikációt és kapcsolódást élhetnek át, így a külön alvás párkapcsolati elégedettséget is eredményezhet. Sőt, egyes pároknál a külön alvás képes felpezsdíteni és izgalmasabbá tenni a fizikai intimitást is.

Órás M. Andrea azonban óvatosságra int, mivel a külön alvásnak lehetnek negatív következményei is. Az együtt alvás könnyebben megteremti azokat a helyzeteket, amikor fizikailag közeledhetünk a párunkhoz, megölelhetjük, hozzábújhatunk. A külön alvás erre nem ad ilyen mértékű spontán lehetőséget, és ha nem figyelünk, akkor ez érzelmi eltávolodáshoz is vezethet. Ilyenkor azt érezhetjük, hogy nem elérhető a párunk, hiszen kevesebb a kapcsolódási felület, akár fizikailag, akár érzelmileg. Ezt azonban elkerülhetjük, ha tudatosan figyelünk arra, hogy más helyzetekkel pótoljuk a hiányt, és máshogy teremtjük meg a közös időt, például közös étkezésekkel, beszélgetésekkel, programokkal vagy hobbik formájában.

A kialvatlanság érzelmileg instabillá tesz

A szakértő szerint a megfelelő minőségű alvás a mentális és fizikai jóllétünk alappillére, amely nem csak a kipihentségről szól. Ez ugyanis kritikus szerepet játszik az agyi működésünkben, az érzelemszabályozásban, az immunrendszerünk működésében, és meghatározza a mindennapi teljesítményünket. A nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás koncentrációs és memóriaproblémákat okoz, érzelmileg instabillá és feszültté tesz, gyengíti az immunendszert, és komolyabb megbetegedésekhez is vezethet, mint például cukorbetegséghez, szívproblémákhoz vagy túlsúlyhoz.

Mit tehetünk a pihentetőbb éjszakáért?

Akár egyedül aludjunk, akár a párunkkal, fontos, hogy figyeljünk néhány alapvető szabályra. Órás M. Andrea szerint az egészséges alvási szokások kialakításához elengedhetetlen a rendszeresség. Azt tanácsolja, amennyire lehet, próbáljunk meg hasonló időben kelni és feküdni, biztosítani a napi 6-7 óra alvást. Sokat segíthet, ha lefekvés előtt már csak alacsonyabb intenzitású, nyugtató tevékenységeket végzünk (pl. olvasás, relaxáció), illetve közvetlenül elalvás előtt már nem használunk képernyőt (telefon, tv, tablet, számítógép). A komfortos és pihentető alváshoz szükségszerű a megfelelő hőmérsékletű szoba, a sötétség és a csend. Nem javasolt továbbá a nehéz ételek, mint a kávé vagy alkohol fogyasztása közvetlenül elalvás előtt, illetve az edzés sem, amit ellenben, ha napközben és rendszeresen végzünk, pozitívan hat az alvásminőségünkre.