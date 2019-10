Kéményseprő-rák, szerzetestérd: tönkretesz a munkám!

Ha egész nap a számítógép előtt ülünk, nagy valószínűséggel fájhat a nyakunk vagy a hátunk a rossz tartás miatt&#59; ha a munkánk miatt folyton talpon vagyunk, könnyen lehet érzékenyebb a térdünk. A napi munka évszázadok óta meghatározza az emberek egészségét - lássuk, hogyan!

Ha valaki olyan környezetben él vagy dolgozik, melyben a levegő baktériumokkal szennyezett , azok könnyen a tüdőbe kerülhetnek és ott gyulladást okozhatnak. A rézfúvós hangszereken játszókon kívül ez érintheti a szaunában vagy gőzfürdőben dolgozókat, az állattartókat, a sajtkészítőket is. A rézfúvós hangszeren játszók emellett gyakran arcidegzsábával vagy -idegbénulással is küzdöttek, a hangszer megszólaltatásához szükséges nagy nyomású levegő ugyanis károsíthatja a száj körüli idegeket.

A 19. században a kalapok készítésénél az egyik gyakran alkalmazott vegyület a higany-nitrát volt, ezzel készítették ki a filcet. A kalapkészítők éppen ezért ki voltak téve a higanyvegyületek káros hatásainak, melyek hosszú távon számos fizikai és lelki tünetet okozhattak. A higanymérgezés tünetei között találhatjuk a szorongást, az alvászavarokat, a kézremegést, a mellkasi fájdalmakat , a köhögést, a hallucinációkat, a memória romlását is. A higanyt még néhány évtizeddel ezelőtt is számos ipari területen használták, például fénycsövek vagy hőmérők gyártásánál, de mára a világon mindenhol szabályozzák az alkalmazását.

A burzitisz, vagyis az ízületek "kipárnázására" szolgáló nyáktömlő gyulladása igen fájdalmas betegség, mely bármelyik ízületet érintheti, és hosszan tartó, enyhe terhelés is okozhatja. A térd ízületének, illetve nyáktömlőjének a gyulladása azért érintette a papokat,szerzeteseket mert imádkozáskor az egész testsúlyuk a térdük egy pontjára nehezült, így mikroszkopikus sérüléseket okozott az ízületben. Ez pedig hosszú évek alatt súlyos, nehezen gyógyuló, fájdalmas krónikus gyulladássá vált. A szerzetesek mellett ugyanez a probléma jelentkezhetett például szobalányoknál is, akik hosszú időt töltöttek a padlók sikálásával.

Kedves Doktornő! Harminc éves fiatalember vagyok és "munka váltás témával"fordulnék önhöz. Az első szakmám szobafestő,a második fodrász(alkalmazott) illetve rendelkezem vagyonőri vizsgával is(érettségi,angol alap nyelvvizsga,jogosítvány). Lényegében 22-23 éves koromtól a második szakmámban dolgozom,de úgy érzem már nem vonz ez a szakma(feszélyezve érzem magam a munkában/munkahelyen),de nehezen merek váltani,mert más területen kevés a tapasztalatom illetve a munkanélküliség esete is visszatart!!Főiskolára nehezen/nem tudok bejutni,mert dolgoznom kell és a magas tandíjat sem tudom fizetni.Néhányan azt tanácsolják inkább vállalkozzak,de nincs ismeretem ebben a témában,és a költségek is magasak.Szeretném az idegen nyelvet tanulni,de ezt főként a munkahely váltással tudom elérni(vagyonőri 24-48 munkarend)illetve egy estleges 2 munkahely lehetősége.Vannak munka lehetőségek,szakmákon belül ill. egyéb területeken szintén,de nem tudom hogyan döntsek?Próbálok anyagi és továbblépés(fejlődés)szerint tervezni,ill. már a külföldi munkákon is gondolkoztam. Sajnos anyagilag nem tudok független lenni,így még a szüleim házában élek,bár önálló "terepen". Jelenleg nincs párkapcsolatom,esetleg ez is okoz belső nyomást?? Szeretem a szüleimet,de talán önállósági/leválási problémákkal állók szemben?! Több velem egy korú ismerősöm már "saját" életet él,esetleg már gyermekük is van.! Nem értem mi lehet a probléma ill. megoldás?!Természetes ez a döntésképtelenség vagy valami lelki/pszichológiai probléma okozza a tanácstalanságot??Vagy több megoldandó probléma van?? Néha egy álom világban érzem magam,mintha ez nem is a valóság lenne?!!Kérem segítsen... Köszönöm

Kedves Kérdező! Levele alapján valóban nem éál olyan életformát, mely az ismeretei és az életkora alpján szükséges lenne. Én nem helyelem azt a gondolatot, hogy a szülőről le kellene válni. Inkább felnőtt-felnőtt relációt kellene kialakítani...