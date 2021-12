"Karácsonykor a legnyomasztóbb az egyedüllét"

A magány világszerte óriási problémát jelent, amelyet a tavaly márciusban Magyarországon is kitört koronavírus-járvány csak még tovább mélyített. A szociális távolságtartás miatt az egyedül élő, idős emberek még távolabb sodródtak a társadalomtól, akik számára az ünnepi időszak inkább az egyedüllétet és a szorongást, mint a boldogságot jelenti. Az ő megsegítésükre alakította meg lelkes önkéntesek egy csapata az Idősek Barátai Programot azzal a céllal, hogy a magányos emberek társaságot és valódi baráti segítséget kaphassanak. Karácsony közeledtével a program résztvevői különleges meglepetéssel is készülnek.

"Fizikai és mentális leépülést okozott a pandémia az időseknél" Idős emberek százezreinek szinte semmilyen szociális kapcsolatuk nincsen, így nemcsak a napi bevásárlásban, ügyintézésben nem számíthatnak segítségre, de a gondolataikat, félelmeiket sem tudják másokkal megosztani. Az Idősek Barátai Program olyan önkéntesek jelentkezését várja, akik szívesen támogatnák ezeket a magányos embereket - akár csak egy jó beszélgetéssel. A programról szóló, korábbi írásunk az alábbi linkre kattintva olvasható. h i r d e t é s

Önkéntes barátok látogatják a magányos időseket

Az Idősek Barátai Program öt évvel ezelőtt indult. Megalkotói felvetették: szívesen meglátogatnának időseket, hogy beszélgessenek velük és segítsék őket a hétköznapi feladataik ellátásában. Ehhez önkéntes csoportokat hoztak létre - kezdetben Budapesten belül -, akik a közelben élő időseket támogathatják: bevásárolnak nekik, elkísérik őket egy sétára, vagy csak beszélgetnek velük egy jót. A program gyorsan népszerű lett, szinte minden területről jelentkeznek önkéntesek, illetve több hazai híresség is támogatta a magány ellen indított civil szerveződést. A csapat természetesen advent időszakában sem marad tétlen, amikor az odafigyelésre és törődésre talán a legnagyobb szükség van.

Szerenáddal és ajándékokkal keresik fel az egyedül élő időseket az önkéntesek. Fotó: Idősek Barátai Program

"A karácsony minden évben egy meghatározó időszak a magányos idősek életében, hiszen az egyedüllét ezekben a hetekben sokkal nyomasztóbb tud lenni. Emiatt az advent időszakában kiemelt figyelmet fordítunk azokra az idősekre, akikkel az elmúlt évek során jó kapcsolatot sikerült kialakítani" - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Hadrévy Borbála Cecília, a program koordinátora. Hozzátette: az önkéntesek csapata a koronavírus-járványt megelőző években közös karácsonyi ünnepséget is szervezett az időseknek, ahol vacsorával, műsorral és ajándékokkal is várták őket. Sokuk számára ez volt az egyetlen közösségi rendezvény, amelyen hosszú idő óta először részt vettek, így nagy örömmel fogadták a meghívást.

A járvány idején is eljuttatnák a karácsony szellemiségét

A pandémia azonban az Idősek Barátai Program működését is megváltoztatta. Mivel az idős, gyakran több krónikus betegséggel is küzdő emberekre fokozott veszélyt jelentett a vírus, így a személyes kontaktusok számát is le kellett csökkenteni. Az önkéntesek szerettek volna így is valamilyen programmal kedveskedni az ünnepek időszakában, így tavaly karácsonykor szerenáddal lepték meg a programban résztvevő időseket. A negyedik hullám súlyosságára tekintettel idén karácsonykor is hasonló meglepetést szerveznek.

"Önkéntesek kisebb, 4-6 főből álló csoportjai gyertyákkal és csillagszórókkal keresik fel az egyedül élő, idős embereket - természetesen egy velük előre egyeztetett időpontban - és karácsonyi dalokat énekelnek majd nekik, hogy így vigyék el az ő hajlékukba is a karácsony szellemiségét. Pontosabban az otthonuk elé, a járványhelyzet miatt ugyanis a lakásukba nem léphetünk be" - mondta el a koordinátor. A csapat nemcsak dalokkal, de személyre szabott ajándékokkal is készül, ehhez korábban az önkéntesek felmérték, mik azok a dolgok, amire a legnagyobb szükségük van a támogatott időseknek, vagy mi az, aminek a legjobban örülnének.

Anyagi lehetőségeik és az önkéntesek száma miatt 50 idős embert tud a csapat megajándékozni az advent időszakában, elsősorban Budapesten. Céljuk azonban még több magára maradt idős emberhez eljutni, ezért továbbra is várják a támogatókat, illetve azokat az önkénteseket, akik szívesen alakítanának ki, szerveznének magányos időseket segítő kiscsoportot a saját lakókörnyezetükben. Jelentkezni az idosekbaratai@onkentes.hu címen lehet a programra.