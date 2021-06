"Fizikai és mentális leépülést okozott a pandémia az időseknél"

Különös paradoxon, hogy míg az internet és a telekommunikáció fejlődésével egyre könnyebbé válik a kapcsolattartás, a társadalom egy jelentős része annál zárkózottabbá, magányosabbá válik. A legnagyobb veszélyben ebből a szempontból az idősek vannak, akik a nyugdíjas éveikbe kerülve mind az egykori munkatársaiktól, mind pedig a saját családot alapított gyermekeiktől is távolabb sodródnak. Egyes statisztikák szerint Magyarországon több mint 750 ezer idős ember él magányosan, a tavaly kitört koronavírus-járvány pedig csak tovább mélyítette az elszigeteltségüket. Az Idősek Barátai Program önkéntesei az ő életüket próbálják egy kissé színesebbé tenni.

Francia szervezet segíti a magyar alapítvány munkáját

"Rengeteg idős ember maradt egyedül a félelmeivel, gondolataival, és óriási hiányt szenvednek emberi kapcsolatokból. Ezt a hiányt próbálják pótolni az önkéntes segítőink" - mondta el a HáziPatika.com megkeresésére Hadrévy Borbála Cecília, a program koordinátora. A kezdeményezés öt évvel ezelőtt indult, amikor az Önkéntes Központ Alapítvány Teszünk szenior klubjának tagjai felvetették: szívesen meglátogatnának időseket, hogy beszélgessenek velük és segítsék őket a hétköznapi feladataik ellátásában. Idősotthonokat, szociális szolgálatokat kerestek fel, hogy érdeklődjenek, hol tudnának segíteni. A kezdeményezés gyorsan népszerű lett, az alapítvány pedig felvette a kapcsolatot egy francia szervezettel (Les Petits Fréres des Pauvres), amely már nagyjából 70 éve ellát efféle feladatokat, jóval nagyobb volumenben, több ezer önkéntes bevonásával. A francia szervezet a szakmai háttér mellett anyagi forrásokat is biztosított azért, hogy ezt a programot Magyarországon is megvalósíthassák - mondta el a koordinátor.

Az Idősek Barátai Program helyi önkéntes csoportokat hoz létre, amelyek a közelben élő időseket támogathatják. Az alapítvány nem veszi át teljesen a szociális szakszolgálatok feladatköreit, azokat kiegészítve működik, hiszen az önkéntesek is laikusnak számítanak a szociális ellátás terén. Nem is kell minden jelentkezőnek közvetlen kapcsolatot tartani az idősekkel: rendezvények szervezésével, adománygyűjtések lebonyolításával és még számos egyéb módon is segíthetik az alapítvány működését. Ismert emberek is a kezdeményezés mellé álltak, az Örkény István Színház színészei például személyesen hívták fel a program által segített időseket, hogy elszavaljanak nekik egy verset. Tenki Réka 2018 karácsonyán támogatta a programot, jegyeket ajánlott fel a Seveled című új filmje premier előtti vetítésére. Egy figyelemfelkeltő kampány keretében pedig Szilágyi Tibor és Gálvölgyi János hangüzenetét játszották le a BKK járatain 2020-ban az Idősek Világnapján, az Idősek Barátai Program felkérésére.

A magány az idősebb generációt sújtja leginkább. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Akik viszont az idősek látogatására is vállalkoznak, azoktól hosszabb távú elköteleződést remélnek, a zárkózott, egyedül élő emberek bizalmát ugyanis csak hosszabb idő alatt lehet elnyerni. Számukra a legfontosabb talán az, hogy beszélgethessenek időnként valakivel, megoszthassák a gondolataikat, félelmeiket a másikkal - hangsúlyozta a program koordinátora. "Az önkéntesektől azt kérjük, hogy hetente legalább egyszer látogassák meg az idős embert, akivel a kapcsolatot tartják. Hogy beszélgessen valakivel, információt kapjon a külvilágról, vagy csupán az, hogy valaki a hogylétük felől érdeklődjön - ezek mind rendkívül sokat jelenthetnek egy egyedül élő, idős ember számára" - hangsúlyozta Hadrévy Borbála Cecília.

Az idős emberek között sokan mozgásukban már korlátozottak, lépteik bizonytalanok, ezért az önkéntesek egy sétára is elkísérhetik őket. Szintén nagy segítség a számukra, ha a bevásárlásban, napi ügyintézésben levesznek róluk némi terhet. Az alapítvány a járvány ideje alatt sem hagyta magára a patronáltjait, az egészségük védelmének érdekében viszont néhány hónapig telefonos kapcsolattartásra tértek át. Mivel az idős korosztály túlnyomó többsége már a teljes védettséget biztosító, második oltását is megkapta, amint biztonságban megtehették, a program önkéntesei ismét felkeresték őket. Tapasztalataik szerint a pandémia és az amiatti bezártság fizikai és mentális leépülést is okozott az időseknél, ezért az eddigieknél is nagyobb figyelmet kell fordítani rájuk.

Országszerte kibővítenék a programot

Az önkéntesek egyelőre csak Budapesten tudják segíteni az idősek mindennapjait, de országszerte több településen is szeretnék elindítani a programot, hiszen az elmagányosodás a kisebb városokban még nagyobb veszélyt jelent. "Jelenleg Budapesten a II., III., VIII., IX., XI., és XIV. kerületben lenne nagy szükségünk önkéntes segítőkre. Életkortól és végzettségtől függetlenül bárkinek a jelentkezését várjuk, aki nyitott arra, hogy a magányosan élő idős embereket támogassa. Ezekben a kerületekben élő idősek jelentkezését is várjuk, akik magányosak és nyitottak új kapcsolatok kialakítására. Azoknak a jelentkezőknek is nagyon örülünk, akik a saját kerületükben szeretnének új Idősek Barátai csoportot kezdeményezni" - mondta el Hadrévy Borbála Cecília.

A programokról további részleteket az alábbi linkre kattintva tudhatunk meg, illetve érdemes körülnézni az Idősek Barátai Program Facebook-oldalán is. Az önkéntesek és idősek jelentkezését az idosekbaratai@onkentes.hu e-mail címen, illetve a 0620/3579700 telefonszámon várják.