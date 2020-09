Segít legyőzni az álmatlanságot

Egy csésze kamillatea lefekvés előtt segíthet az alvászavarok megszüntetésében, illetve abban, hogy hamarabb el tudjunk aludni. Kutatások szerint ezen a téren különösen az idősebb embereknél működik jól. Körülbelül egy órával azelőtt érdemes fogyasztani, hogy aludni mennénk.

Csökkenti a szorongást

A kamilla nyugtató, lazító hatásáról is ismert, így feszült, stresszes időszakokban is érdemes lehet rendszeresen fogyasztani a belőle készült teát. Körülbelül 8 hét után már látványos és érzékelhető hatást érhetünk el, és a szorongás miatt kialakulófejfájásés izomfájdalmak kezelésében is segít. Depressziósok számára is gyakran ajánlják - jótékony hatása a szakemberek szerint a benne található flavonoidoknak köszönhető.

Enyhíti a premenstruációs szindróma tüneteit

Számos nő küzd kellemetlen tünetekkel a menzeszt megelőző napokban: puffadás, fejfájás, hangulatingadozás, fájó, feszülő mellek, ingerlékenység is sokaknál jelentkezik ilyenkor. Egy tanulmány szerint a kamillatea ezekre a panaszokra is gyógyírt jelenthet a benne található fitoösztrogéneknek köszönhetően.

Segít az emésztési problémák kezelésében

A kamilla görcsoldó és gyulladáscsökkentő hatású, így emésztőrendszeri problémák és gyomorirritáció esetén is érdemes inni. Segíthet a gyomorgörcsök, a fokozott gázképződés megszüntetésében, illetve a benne található apigenin akadályozza a gyomorfekély kialakulásáért is felelős Heliobacter pylori szaporodását. Szélgörccsel, kólikával küzdő kisbabáknak is adhatunk gyengébb kamillateát.

Meghosszabbíthatja az életünket

Egy kutatás szerint a kamillatea rendszeres fogyasztása 28 százalékkal csökkentheti a 65 éves, illetve annál idősebbek körében a súlyos, akár halálos végkimenetelű betegségek kialakulásának a veszélyét.

