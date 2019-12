Így érdemes kezdeni az új évet

Közeleg az újévi fogadalmak időszaka. Azonban kutatások szerint a legtöbb ember elég hamar megszegi a magának tett ígéreteket: február második hetében a fogadalmak 80 százalékát már nem tartják be - és meglehet, hogy a maradék 20 százalék sem húzza sokkal tovább. Hogy növeljük a siker arányát, most mi is megosztjuk a Thriveglobal.com összeállítását arról, hogyan tegyünk betartható újévi fogadalmakat.

Ne fogadalom legyen, hanem cél!

Az első tanács, hogy fordítsunk egy kicsit a dolgokon, vagy legalábbis nevezzük másképp - újévi fogadalom helyett mondjunk inkább célt. Talán elsőre úgy tűnik, ennek nincs is jelentősége, pedig fontos a különbség. A célt ugyanis nem az új évhez kötjük, így bármikor elkezdhetünk rajta dolgozni - akár már ma is!

Idén ne fogadalmat tegyünk, hanem tűzzünk ki konkrét célokat! Fotó: iStock

Pontosítsunk!

Minél pontosabban határozzuk meg, mit szeretnénk megfogadni! Sokan ugyanis még mindig beérik az "idén lefogyok" jellegű ígéretekkel. Ehelyett mondjuk inkább azt, hogy "a barátnőm júliusi esküvőjére leadom végre ezt a nyolc kilót". Ez utóbbi azért is szerencsésebb, mert adunk egy időkeretet is a súlycsökkentésnek, tehát világosan látjuk a határidőt, amikorra sikerülnie kell.

Legyünk reálisak!

Nagyon fontos, hogy a fogadalmunk reális és megvalósítható legyen. Erről ugyanis hajlamosak vagyunk megfeledkezni - például, amikor olyan célt határozunk meg, hogy "szeptemberig félreteszem egy kétfős amerikai utazás árát". A legtöbb embernek a számlák kifizetése és az egyéb váratlan kiadások után még akkor is viszonylag kevés esélye van erre, ha egyébként nem keres rosszul. Maradjunk két lábbal a földön!

Legyen konkrét tervünk!

Szintén gyakori akadály, hogy nem dolgozunk ki egy olyan tervet, amely segítségével lépésről lépésre eljutunk a megvalósításig. Bontsuk le célunkat kisebb, megvalósítható minicélokká - például a fent említett "a barátnőm júliusi esküvőjére leadom végre ezt a nyolc kilót" példájánál maradva írjuk fel hónapokra bontva, hogy melyik hónapban mi lesz az, amit megteszünk a sikerért.

Januárban lehet, hogy csak a cukros üdítőket cseréljük le vízre, februárban elkezdünk többet gyalogolni, márciusban viszont már megvehetjük az első konditermi bérletünket, és így tovább. A lényeg, hogy csak olyan minicélokat határozzunk meg magunknak, amelyekről tudjuk, hogy konkrétak és teljesíthetőek. Ha például utáljuk az edzőtermeket, akkor gondolkodjunk otthoni tornán, szabadtéri mozgáson vagy gyalogláson. Ha pedig nem bírjuk szénhidrát nélkül, akkor ne szénhidrátcsökkentett diétába kezdjünk, mert valószínűleg hamar feladnánk. Fontos, hogy ismerjük a saját határainkat!

Mondjuk el másoknak a célunkat!

Bár vannak, akik a kezdeti szakaszban babonából nem szeretnek beszélni a céljaikról, ez mégis fontos lehet, hiszen a környezetünk is sokat segíthet a megvalósításban. Ha például fogyni szeretnénk, és ezt mindenki tudja, valószínűleg nem fognak rábeszélni minket a sütizésre. Ha pedig spórolnánk, a drágább alternatívák helyett megfizethetőbb éttermet vagy otthoni koccintást is javasolhatnak közös program gyanánt.