A szerelem hat típusa

Az irodalomból jól tudjuk, hogy a szerelem sötét verem, de egyben felemelő és hegyeket is megmozgatni képes erő. Csakhogy nem mindenkinél ugyanabban a formában jelentkezik. Valószínűleg ugyanolyan egyéni módon vagyunk szerelmesek, mint ahogy egyedi az ujjlenyomatunk. Tipizálni mégis lehet azt, ahogyan szeretünk.

A lángoló szerelem nem tart örökké, megváltozik . A nagy érzelmek egy része kihűl, más részük pedig olyan evolúción megy át , amelynek eredménye egy hosszútávon is működő társas viszony, amelyben a lángokat a mélyebb szeretet és megbecsülés foglalja el.

A megszállott szerelem stílusában vergődők általában érzelmileg függők, és szükségük van a viszonylag állandó megnyugtató visszaigazolásra a kapcsolatban. Ha valaki így szeret, annak a kapcsolatában hatalmas hullámhegyek, de igen mély hullámvölgyek is lehetnek, öröm és szomorúság intenzív szakaszai válthatják egymást , attól függően, hogy a partnerük milyen mértékben képes befogadni az igényeiket. A birtoklási vágy miatt - ami e stílus jellemzője - szükségszerűen megjelenik a féltékenység is.

Az ilyen típusú szerelmet a praktikus szempontok hatják át. Fontos, hogy "jól passzoljanak" és a kapcsolatnak jók legyenek a "kilátásai". Ez nem érzelemmentességet jelent, hanem inkább a kapcsolatban annak elismerését, és jelentős elemmé tételét, hogy a potenciális társ alkalmas rá, hogy igényeiket közösen kielégíthessék, elérhessék . Ezek az igények lehetnek társadalmiak vagy anyagiak. A pragmatikusok felteszik maguknak a kérdést, hogy a leendő partnerüket elfogadná-e a családjuk és a baráti körük, vagy elég pénze van-e ? Azt is értékelik, hogy a partnerük mennyire lesz képes támogatást nyújtani, és például nyugodt tud-e maradni nehéz helyzetekben?

A ludikus stílusban szeretőknek a szerelem csupán egy játék (ludere latinul azt jelenti, játszani), amelyet a nyeremény reményében játszanak. A játék gyakran többszereplőssé bővül! A ludikus szeretők viszonyában mindig ott van a megtévesztés és a manipuláció is. Általában alacsony az elkötelezettségük és érzelmileg gyakran viszonylag távol maradnak partnerüktől. A ludikus egyének erősebben koncentrálnak a rövid távú kapcsolatra, hajlamosak arra, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak párjuk fizikai jellemzőinek, mint a többi stílusban szeretők. A kapcsolat legerősebb szálát számukra többnyire a szex jelenti.

Erósz (a szerelem és a szexuális vágy görög istene) stílusában szeretni, az amiről úgy gondolkodunk, hogy az igazi, mindent elsöprő, romantikus, mesebeli szerelem. A fizikai szépség nagyon fontos a szerelemnek ebben a stílusában. A vonzalom intenzív és azonnali. Aki Erósz módján fülig szerelmes , égetően sürgősnek érzi, hogy elmélyítse a kapcsolatát érzelmileg és fizikailag is. Mivel az így szerető személyek imádják a szerelem érzését, általában sorozatos monogámisták , akik addig maradnak egy kapcsolatban, ameddig frissnek és lenyűgözőnek érzik. Aztán kilépnek belőle, ha már nem tapasztalják elég intenzívnek az érzést, s keresnek valakit, akivel átélhetik ugyanazt, ugyanolyan hevesen.

Tisztelt Doktornő! 8 éve vagyok párkapcsolatban a barátnőmmel, mind a kettőnknek első szerelem/párkapcsolat. Sajnos a barátnőmnél elmúlt a szerelem, és a szex nála nem működik szerelem nélkül. Nálam minden rendesen működik 8 év után is, ugyanúgy kívánom és szeretem. Ő mondta is, hogy lehet élete hibáját követi el azzal, ha külön válunk, de szeretne mással is tapasztalatot szerezni. Szerinte, ha kicsit külön mennénk egymástól, akkor lehet, hogy évek múlva jobban működne minden közösen. Én nem szeretnék mással lenni, és azon vagyok, hogy valami kiutat találjak belőle. Valahogy újra belém kellene, hogy szeressen és akkor megoldódna a problémám. Van remény, hogy újra fellángoljon a szerelem?

Kedves Kérdező! Ezt nagyon nehéz megmondani, erre valószínű, hogy még a barátnője sem tudja a választ. Azt kell mondjam, hogy természetes az, ha a barátnője másokkal is szeretne tapasztalatokat szerezni. Ha most meggátolja ebben és val...