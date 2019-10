A magányt így küzdhetjük le

A magány, a szociális elszigetelődés nemcsak lelki, de testi egészségünkre is komoly hatással van. Kutatások igazolták, hogy a magányos emberek szervezetében nagyobb arányban termelődnek azok a hormonok, amelyek stressz hatására is megszaporodnak. Ez pedig az állandó szorongással járó jellegzetes betegségek (magas vérnyomás, szívinfarktus, stroke) kialakulásának esélyét is növelik. Egy közelmúltban végzett kutatás eredményei szerint pedig a magányos embereknél kétszer gyakoribb a depresszió és másfélszer gyakoribbak az öngyilkos gondolatok.

A magány romboló hatása ellen legjobban úgy védekezhetünk, ha enyhítünk az egyedüllétünkön, és valamilyen módon nyitunk bizonyos emberek, csoportok felé. Kutatások szerint már elég három csoporthoz csatlakozni, hogy a magány miatti depresszió kialakulásának esélyét 63 százalékkal csökkentsük. Íme néhány tanács, amelynek segítségével könnyebben tudunk kapcsolatokat kialakítani, új embereket megismerni:

Keressünk tanfolyamokat!

Ha szeretünk vagy szeretnénk megtanulni néhány konyhai fortélyt, csatlakozzunk egy főzőtanfolyamhoz! Ha a sport iránt vagyunk nagyobb, járjunk el csoportos edzésekre. Érdeklődési körünknek megfelelően számtalan tanfolyam, képzés és csoport nyitott kapukkal vár minket: ezekben nemcsak hasznosan tölthetjük el az időnket, hanem új emberekkel is megismerkedhetünk, akikkel legalább egy közös témánk már biztosan lesz!

A magány nemcsak lelkileg, testileg is romboló hatású

Lépjünk ki a komfortzónánkból!

Nyissunk jobban a külvilág felé, keressünk új élményeket, próbáljunk ki olyan dolgokat, amelyekre eddig nem volt lehetőségünk. Talán úgy gondoljuk, hogy a túrázás nem nekünk való, de egy jó hangulatú csoporthoz csatlakozva megváltozik a véleményünk. Merjünk belevágni olyan dolgokba is, amelyekben nincs sok tapasztalatunk!

Tartsunk kutyát!

Egy háziállat önmagában is csökkenti a magány okozta szorongást, egy kutya azonban sokat segíthet a társas kapcsolatok kialakításában is. Az ebet ugyanis rendszeresen sétáltatni kell, melynek során más kutyásokkal is találkozhatunk. A kutyás sportok (például agility) is remek lehetőséget adnak az ismerkedésre!

Ne erőltessünk olyat, amit nem szeretünk!

Olyan dolgokat viszont ne erőltessünk, amelyeket korábban már kipróbáltunk, és nem váltak be. Az ilyen negatív tapasztalatok csak még visszahúzódóbbá tesznek minket, és úgy érezhetjük, hogy egyáltalán nem vagyunk emberek közé valók. Próbáljunk ki újabb dolgokat, és csak azokat rendszeresítsük, amelyeket valóban szívesen végzünk!

Forrás: WebMD