A legjobb önnyugtató módszerek

A hasi légzés például egy régi, jól ismert módszer önmagunk megnyugtatására. Bár sokan nehezen hiszik el, hogy beválhat, azért érdemes adni neki egy esélyt. Egy 2017-ben készült tanulmány szerint ugyanis ellazítja az egész testet, csökkenti a szervezetben a kortizol stresszhormon szintjét és segít tisztábban gondolkodni. Hasi légzésnek azt a technikát nevezzük, amely során a hasat kinyomjuk belégzés közben, míg a mellkas nem mozdul. Egy kis gyakorlással bárki elsajátíthatja, és szorongás vagy stressz esetén néhány lélegzetvétellel megnyugtathatja magát. Vannak azonban ennél meglepőbb módszerek is arra, hogy megnyugtassuk magunkat.

A zenehallgatás is bizonyítottan nyugtató hatású. Fotó: iStock

Rágózás

Meglepő lehet, de a rágógumizás egy igazán hatékony önnyugtató módszer. Egy 2016-os tanulmány készítői például stresszes helyzetekben rágógumiztattak embereket, az alanyok pedig javuló hangulatról, alacsonyabb stressz-szintről, kevesebb szorongásról és a depressziós tüneteik csökkenéséről számoltak be ennek az egyszerű, hétköznapi tevékenységnek a hatására. Egy másik tanulmány szintén arra jutott, hogy az emberek nyugodtabbak és vidámabbak lesznek, ha rágózni kezdenek. A szakemberek szerint ennek az lehet az oka, hogy rágás közben felélénkül az agy vérkeringése.

Írás

Az orvosi váróban ez segíthet megnyugodni - kattintson!

A negatív érzések mérgezően hathatnak ránk - különösen akkor, ha nem adjuk ki magunkból. Az írás segíthet ezek feldolgozásában. Egy 2017-es kutatás szerint ez a módszer annyira hatékony, hogy a stressz fizikai és mentális tüneteit is enyhítheti. Nem véletlen, hogy pszichológusok is szoktak naplóírást javasolni a pácienseiknek. Ha pedig valakivel összevesztünk, akkor sokat segíthet, ha írunk neki egy levelet, amit végül nem küldünk el - amellett, hogy megnyugtat, az érzéseink tisztázásában is segít.

Zenehallgatás

Elsőre hihetetlennek hangozhat, de a zenehallgatás is bizonyítottan nyugtató hatású. Kutatások szerint zenehallgatás közben kevesebb stresszhormon termelődik, valamint az idegrendszerünk is gyorsabban regenerálódik valamilyen stresszhatás után.

Jóga és meditáció

A jógát nem véletlenül javasolják olyan gyakran stresszoldásra - az egészségre gyakorolt pozitív hatásai közül ez talán az egyik legfontosabb. Az elmét és a testet is bevonó mozgásforma megnyugtat, csökkenti a szorongást, enyhíti a depresszió tüneteit, de a krónikusfájdalomellen is hatásos. Nem beszélve arról, hogy a hajlékonyságot is növeli, erősíti az izmokat, továbbá az érrendszernek is jót tesz. Hasonlóan jó hatással van a sokat stresszelőkre a rendszeres meditáció is.

Forrás: medicalnewstoday.com