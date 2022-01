A betonbiztos újévi fogadalmak titka

Az emberek mintegy fele tervezi, hogy idén is tesz újévi fogadalmat, mindazonáltal a mögöttünk álló év tapasztalatai azt mutatják, hogy csupán az érintettek alig egytizede tart ki hosszabb távon elhatározása mellett - derült ki a baltimore-i székhelyű Medifast egészségügyi és wellness-szolgálató friss felméréséből. Az amerikai felnőttek bevonásával készült kutatás szerint a fogadalmak 47 százaléka alig egy hónapon belül bedőlt 2021-ben, amiért a legtöbben (48 százalék) motivációjuk elvesztését, döntésük átgondolatlanságát (30 százalék) és a környezetüktől remélt kellő támogatás hiányát (22 százalék) jelölték meg problémaforrásként.

A felmérésből arra is fény derült, hogy a fogadalmak zöme 2022-ben is a pénzügyi boldogulást és az egészségmegőrzést helyezi majd előtérbe. Ami az utóbbi területet illeti, a Harvard Egyetem orvosi kara honlapján megjelent cikk szerint akad néhány tanács, amelyet érdemes megfogadni a fogadalomtétel során, így megalapozva annak sikerét. Valójában ugyanis arról van szó, hogy új szokásokat kell meghonosítanunk az életünkben, és ez bizony nem megy egyik napról a másikra, hanem időt és energiát igényel. Másfelől új, egészségesebb szokásaink előnyeit már rövid távon is érzékelhetjük. Ha például elkezdünk rendszeresen sétálni vacsora után, esetleg valamilyen stresszcsökkentő elfoglaltság mellett köteleződünk el, hamar azon kaphatjuk magunkat, hogy a nélkül már nem is érezzük olyan jól magunkat a bőrünkben, ami értelemszerűen egy remek ösztönző a folytatásra. Lássuk, összességében mely tanácsok megfogadásával hozhatunk tartós változásokat a mindennapjainkba.

Álmodjunk nagyot

A merész és grandiózus célok mindig meggyőzőek. Szeretnénk lefutni egy maratont? Esetleg leadnánk 20-25 kilogramm súlyfelesleget, vagy csupán egy egykor imádott ruhánkba szeretnénk újból beleférni? Kellő kitartással, bátorítással és támogatással mindezt képesek lehetünk elérni. Egy ambiciózus cél másokat is inspirálhat a környezetünkben, akik így biztató szavak mellett örömmel segíthetnek akár a gyakorlatban is, például azzal, hogy velünk együtt edzenek, vagy átvállalnak bizonyos feladatokat, hogy így több időnk jusson vállalásunk teljesítésére.

Bontsuk a nagy terveket apró lépésekre

Melyek a leggyakoribb hibák, amelyek ellehetetlenítik az újévi fogadalmakat?

Nem elég nagyot álmodni, utána fontos, hogy kicsiben gondolkodjunk. Tegyünk mindig csak apró lépéseket a végső cél felé. Ahogy sorra érjük el a kisebb mérföldköveket, úgy nő majd az önbizalmunk, hogy sikeresen teljesítsük a nehezebb feladatokat is. Ez ügyben pedig nem szabad alábecsülni a legminimálisabb erőfeszítéseket igénylő sikereket sem! Bátran készítsünk pontokba szedett listát a teendőinkről, és az első egy-két lépés lehet akár valami olyasmi, amit már teljesítettünk is. Egy, a bolti hűségprogramok hatékonyságát vizsgáló tanulmány szerint például azzal is könnyen visszatérő vásárlóvá lehet tenni az embereket, ha már az első vásárlás után ingyenesen adnak nekik egy törzsvásárlói kártyát. Nem tettek érte sokat, mégis működik. Ugyanez érvényes az újévi fogadalmakra is: a nagy feladatokat bontsuk kisebb szakaszokra, és ne szégyelljük élvezni, ha kezdetben nagyon egyszerű lépéseket teszünk csupán előre.

Gondoljuk át, miért ne (!) változtassunk

Nem elírás, valóban fontos, hogy legelőször is mérlegre tegyük, miért ragaszkodunk foggal-körömmel régi megszokásainkhoz. Legyen szó ugyanis akár túlevésről, akár dohányzásról, egészségtelen szokásaink jellemzően valamilyen azonnali örömöt nyújtanak. Anélkül, hogy ezt felismernénk, nagyon nehéz elegendő elszántságot gyűjteni ahhoz, hogy a változás útjára lépjünk. Ezután tegyük a mérleg másik nyelvére, hogy mi az ára ezeknek a mindennapi örömforrásoknak. Egy új szokás felvétele akkor válik igazán vonzóvá, amikor a mérleg nyelve a negatív tényezők irányába billen el. Sokszor ráadásul úgy is változtathatunk az életünkön, hogy káros szokásaink egyes pozitív jellemzőit megőrizzük, de immár maga a káros szokás nélkül. Jó példa lehet erre a dohányzás, amely indokot szolgáltathat egy zsúfolt munkanapon arra, hogy időről időre tartsunk egy kis szünetet. Valójában akkor is élvezhetjük, hogy néha kiszellőztetjük a fejünket a robotolást megszakítva, ha közben nem gyújtunk rá. Nem kell tehát mindent megvonnunk magunktól de keressük a módját, hogyan élvezhetjük korábbi életünk pozitív jellemzőit egészségesebb, fenntarthatóbb módon.

Kötelezzük el magunkat

Segíthet túllendülni a mélypontokon, ha előzőleg szóban (vagy akár írásban) ígéretet teszünk valakinek fogadalmunk betartására, aki őszintén szorít a sikerünkért. Lehet az egy barát, egy családtag, egy munkatárs, vagy bármilyen más ismerős. Sőt, akár a közösségi médiában is gyűjthetünk követőket akciónk részletes bemutatásával, illetve csatlakozhatunk hasonló célokért küzdő online csoportokhoz, közösségekhez.

Ismerjük fel a sikereinket

Nem kell addig várnunk, hogy győztesnek tartsuk magunkat, amíg le nem futottuk a vágyott maraton utolsó méterét, esetleg le nem adjuk az utolsó tíz dekát abból, mint amit előre kitűztünk magunk elé a fogyás kapcsán. Az egészségünk megőrzése céljából bevezetett változások általában fokozatosan növik ki magukat. Éppen ezért fontos, hogy olykor megálljunk, és erőt merítsünk a folytatáshoz abból, hogy tudatosítjuk magunkban, milyen kisebb és nagyobb részsikereket értünk éppen el. Ünnepelni egészen apró gesztusokkal is lehet: kedvenc zeneszámunk lejátszása minden alkalommal, amikor elérünk egy részcélt, esetleg egy vállveregetés az edzőnktől vagy a párunktól, vagy egy családtag dicsérő szavai egyaránt megerősíthetnek abban, hogy van létjogosultsága annak, amit csinálunk.

Tanuljunk a múltból

Valahányszor elbukunk, gondoljunk rá úgy, mint egy előrelépésre a cél felé. Hogy miért? Nos, minden őszinte próbálkozásunk egy-egy leckét is jelent, és ha valami nem úgy megy, ahogy szeretnénk, érdemes megállni egy pillanatra, hogy átgondoljuk, mi működött és mi nem. Talán túl nagy vállalást tettünk? Ha igen, csökkentsünk egy keveset a magunkkal szembeni elvárásokon, vagy lassítsunk a tempón, és bontsuk még kisebb lépésekre a célhoz vezető utat. Ha például egy hajszolt munkanapon nehezen találunk 30 összefüggő percet a mozgásra, akkor tűzzük ki azt, hogy legalább háromszor 10 percet sétáljunk egy nap, akár munka előtt és után, illetve ebédidőben, ahelyett, hogy beletörődnénk a tehetetlenségbe.

Legyünk hálásak azért, amit teszünk

Az újévi fogadalmak kapcsán érdemes elfelejteni a tökéletességre való törekvést. Fókuszáljunk csak arra, hogy célba érjünk a maratonon, ne arra, milyen teljesítményt nyújtunk közben. Amennyiben kizárólag a végső cél lebeg a szemünk előtt, akkor is győztessé válunk, ha a táv teljesítése közben akár többet gyalogolunk, mint futunk. Sok gyakorlással - és újabb célok kitűzésével - akkor is profitálhatunk az erőfeszítéseinkből, ha közben kevesebbet teljesítünk, mint ahogy szeretnénk. Bármilyen mozgás jobb, mint a teljes inaktivitás. Ha egy fáradt keddi estén 30 percet szeretnénk edzeni a teremben, de csak 10 percig bírjuk, legyünk azért is hálásak. Talán másnap már jobban fog menni.