A gyermeki lelkesedés nem egyenlő a gyerekes viselkedéssel

Sok olyan tevékenysége lehet az életünknek, amit felnőttként már nem feltétlenül „illik”. Ilyen lehet például a sztárok, színészek, énekesek posztereit kitenni a falra, vagy a számítógépes játékok világában eltölteni órákat. Ugyanakkor manapság ezek nem szokatlanok egy huszonéves (sőt, harmincas, negyvenes) életében: egy felnőtt, azaz tizennyolc év feletti, dolgozó ember is bátran cosplayezik például, azaz beöltözik a kedvenc karakterének egy-egy képregényes találkozón.

Ahogy Lynn Zubernis klinikai pszichológus írja, a korosodással összefüggő kulturális jelenségek változnak. Ma már a fiatal felnőttkor is tovább tart, ahogy az oktatási rendszerben töltött idő is. Az emberek általában később élnek párkapcsolatban, és később vállalnak gyereket is. Jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek felnőttkorukban is az érdeklődési köreikre és a személyes céljaikra. Ez az úgynevezett „individualizációs tézis”, amely szerint az emberek inkább abban a korban látják magukat, amelyben érzik magukat (gyakran fiatalabbnak), nem pedig a biológiai értelemben vett életkorukban.

Játszani mindörökké

Ahgy a Long Island Psychology oldalán írják, a felnőttlét rengeteg felelősséggel jár, de ez nem jelenti azt, hogy minden gyermeki örömöt hátra kell hagynunk. Ezáltal ugyanis úgy érezhetjük, hogy olyan szerepbe vagyunk kényszerítve, ami nem hozzánk való, és elégedetlenek leszünk az életünkkel – sőt, ez depresszióhoz és szorongáshoz is vezethet.

Ahogy Lipták Zsuzsa pszichológus magyarázta lapunknak, az általában sok nevetéssel és örömmel járó játék csökkenti a stresszt, endorfint szabadít fel, ezért nagyon fontos tevékenység a felnőttek számára is. Hangsúlyozza, hogy nem feltétlenül ugyanazok számítanak játéknak gyerek- és felnőttkorban.

„A játékban az a fontos, hogy örömet okozzon a tevékenység, ezért lehet bármilyen hobbi, vagy sport, a hangsúly az önfeledt időtöltésen van. A kreativitás, problémamegoldás, másokkal való kapcsolódás, a gyógyulás, feltöltődés, önértékelés szempontjából is érdemes felnőttként is keresni azokat a tevékenységeket, amik feltöltenek, hiszen olyankor egy boldog gyerekként működünk. A gyerekek a játszás révén készségeket sajátítanak el, a világ működéséről tanulnak, és ezt a nyitottságot, önfeledt kikapcsolódást felnőttként is érdemes rendszeresen beemelnünk” – mondja a szakember.

Minden életszakaszban fontos a játék. Fotó: Getty Images

Dr. Stuart Brown pszichiáter és kutató nemcsak embereknél, hanem állatoknál is vizsgálta a játék fontosságát. „Úgy tűnik, minél több tanulásra képes egy állat, annál fontosabb a játék szerepe a faj fejlődése szempontjából” – nyilatkozta a CNN-nek. Szerinte a játék hiánya hosszú távon súlyos következményekkel járhat, mivel szerepe van a szolidaritás kialakulásában, és a társadalmi hovatartozás érzetét is köszönhetjük neki. „A játék tehát nem triviális, nem komolytalan dolog. Fontos a fizikai és a szociális egészségünk szempontjából is” – vallja.

Szerinte egy ideális világban nem lehetne külön választani a munkát és a szórakozást. „Ha mondjuk szemétszedő vagy Brazíliában, akkor nehéz a munkád, amivel nem keresel jól. De ha dobolsz a szemetesfedőkkel, és táncolsz két kuka felemelése között, akkor élvezed a munkádat, és játékként éled meg” – hozza példaként. „Ha egyáltalán lehetséges ez, olyan életet kellene élnünk, ahol a játék beleépül mindenbe, amit csinálunk. Amikor gyerek voltam, és esténként együtt mosogattunk, énekeltünk is közben. Mikor egy BBC-sorozat kapcsán Nobel-díjasokkal készítettem interjúkat, a legtöbbjük nem választotta szét a munkát és a szórakozást. Amikor arról beszéltek, hogy mit csináltak a laboratóriumban, olyanok voltak, mint a gyerekek a játszótéren” – folytatta.

A számítógépes játékok segítségével is kiélhetünk olyasmiket, amiket a való életben nem feltétlenül:„A felhasználó úgy érezheti, hogy ő alakítja a játék menetét, az ő döntései alapján formálódik a cselekmény” – mondja Lipták Zsuzsa.

A rajongás támaszt nyújthat

Rajongani valamiért szintén olyan dolog, amit általában nem a felnőttekkel kötünk össze. Dr. Zubernis ezzel kapcsolatban a folytonossági elméletet hozza fel: azt, hogy a felnőttkorunk során próbáljuk megtartani a pszichológiai és szociológiai mintáinkat. Az élet tele van változásokkal, felborult helyzetekkel, de a rajongás valami iránt állandó lehet.

A rajongás tárgya összekapcsolhatja a generációkat. Fotó: Getty Images

Dr. Cynthia Vinney médiapszichológus azt írja, hogy a hosszan, évtizedeken át tartó rajongást arra is felhasználhatja az ember, hogy saját fejlődését is nyomon követhesse. Például azt vehetjük észre, hogy az idő múlásával és új tapasztalatok szerzésével már másik karakterekkel tudunk azonosulni, ha újranézzük a kedvenc sorozatunkat, de kedves emlékeket is eszünkbe juttathatnak. Egy szappanopera-rajongókról szóló tanulmány megállapította, hogy a rajongás és a családi narratívák gyakran összekapcsolódtak, mivel sokszor a résztvevők édesanyja mutatta meg később kedvenccé vált sorozataikat. Így a szappanoperák történetei a közös családi emlékek forrásává váltak.

A rajongás tárgya meg is változhat az évek során, így a felnőtt életünk különböző szakaszait más és más sorozat/film/könyv teheti meghatározóvá. Tanulmányok kimutatták, hogy a rajongóvá válásról szóló sztorik központi szerepet játszhatnak az egyén élettörténetében, és olyan mérföldkövekként szolgálhatnak, amelyek új értelmet adnak egy adott életszakasznak.

Lipták Zsuzsa

Másrészt másokhoz is tudunk kapcsolódni a rajongásunk által: egy közösség részének érezhetjük magunkat akkor is, amikor az életünk más területén változás áll be (például egy költözés miatt). Lipták Zsuzsa szerint a rajongásnak lehetnek pozitív hatásai az életünkre – ameddig valami másnak a kárára nem megy ez a szenvedély.

A rajongás is remek terep a másokkal való kapcsolódáshoz, mert hozzánk hasonló érdeklődésű emberekkel ismerkedhetünk, barátkozhatunk, és az identitásunk meghatározó része is, hogy milyen zenét szeretünk, melyik a kedvenc csapatunk stb. Mindaddig pozitív hatásairól beszélünk a rajongásnak, amíg ez nem befolyásolja túlzóan az életünk egyéb területeit: megőrizzük a munkahelyünket, a családi kapcsolatunkra sem hat kedvezőtlenül, nem rendelődünk alá a rajongás tárgyának

– magyarázta a szakember lapunknak.

„A beöltözések esetében pedig egy másik szerepbe tudjuk helyezni magunkat, amik új perspektívát nyithatnak, felvehetünk, kipróbálhatunk más karaktereket” – folytatta.

Nem ugyanaz, mint a gyerekes viselkedés!

Fontos megjegyezni, hogy a gyermeki lelkesedés ilyen módokon való megélése nem egyenlő azzal, hogy valaki gyerekesen viselkedik. Dr. Susan Heitler klinikai pszichológus szerint az alábbiak a jelei annak, ha valakinek az érzelmi kora elmarad a fizikai értelemben vett korától: