A 6 legjobb újévi fogadalom az egészségedért

Az újévi fogadalmak különösen a fiatalok körében népszerűek. A washingtoni Pew Kutatóközpont egy 2024 januárjában bemutatott felmérése szerint a 18-29 évesek közel fele határozza el magát a változtatásra szilveszter után, míg például a 65 év felettiek között ez az arány a 20 százalékot sem éri el. Van azonban, ami minden generációban közös: messze a legtöbben egészségük érdekében tesznek fogadalmat, megfogadva, hogy például többet fognak mozogni vagy egészségesebben fognak táplálkozni. De vajon tényleg ennyire egyszerűen átformálhatjuk életmódunkat? Nos, közel sem, hiszen a felmérésekből az is látszik, hogy tízből egy fogadalom legkésőbb január végére általában elbukik.

Az egészséggel kapcsolatos fogadalmak messze a legnépszerűbbek újévkor. Fotó: Getty Images

A Kaliforniai Egyetem davisi kampuszának szakemberei azt tanácsolják, hogy alaposan gondoljuk át a fogadalomtételt, ha valóban be is szeretnénk tartani, amit újév alkalmából megígérünk magunknak. Egy kis tudatossággal ugyanis nagyban javíthatjuk az esélyeinket. Nem szabad például abba a hibába esni, hogy túl sokat markolnánk egyszerre: válasszunk csak egy célt ahelyett, hogy mindent egyszerre akarnánk megváltoztatni, így kellő fókuszt tudunk annak az egynek szentelni. Ugyanígy az sem szerencsés, ha túl magasra tesszük a lécet. Maradjunk a realitások talaján. Kezdjük kicsiben, haladjunk lépésről lépésre, és ne akarjunk rögtön bombasztikus eredményeket elérni.

Nagyon fontos az is, hogy fogalmazzuk meg minél konkrétabban és tervezzük is meg a fogadalmunkat. Ne csak az legyen például a cél, hogy általánosságban véve lefogyjunk. Inkább mondjuk azt, hogy két hónap alatt le szeretnénk adni, mondjuk, 5 kilogramm súlyfelesleget. Ezzel mérhetővé válik a célkitűzésünk, majd az előrehaladásunk is, ami nagy motivációt nyújthat a folytatáshoz. Hasonlóképpen előnyös lehet nem újból egy korábban már elbukott fogadalmat újra elővenni. Inkább válasszunk valami újdonságot, így elkerülhetjük, hogy másodjára is ugyanabba a hibába essünk, amely korábban a bukáshoz vezetett. Végezetül pedig bármi is legyen a fogadalmunk tárgya, bárhogyan is változtatnák meg az életünket, hagyjunk időt az új szokások beépülésének. Azaz legyünk türelmesek magunkkal, és a kezdeti bukdácsolás se vegye kedvünket attól, hogy tovább küzdjünk a célunkért.

Újévi fogadalmak az egészségért

Lássuk tehát, milyen fogadalmakat érdemes megtenni, ha egészségünket védenénk az új évben. Az alábbiakban a Clevelandi Klinika szakértőinek tippjeit mutatjuk be.

Egészségesebb táplálkozás: ez máris egy hatalmas kategória, így célszerű pontosítani, hogy pontosan mire is vállalkozunk. Fontos észben tartani, hogy aprónak tűnő változtatások is hatalmas változást hozhatnak hosszú távon, ezért nem szabad ezeket sem alábecsülni. Ahelyett tehát, hogy gyökerestől felforgatnánk egyik napról a másik a táplálkozási szokásainkat, egyszerre inkább csak egy területen próbáljunk majd javítani azokon. Fogadjuk meg például, hogy minden reggel időt szakítunk a reggelire. Vagy elhagyjuk a cukros és szénsavas üdítőitalokat. Esetleg minden étkezéshez fogyasztani fogunk zöldséget vagy gyümölcsöt. Amint aztán sikerült meghonosítanunk egy új szokást az életünkben, választhatunk egy másikat következőnek.

Több mozgás: év elején nem véletlenül telnek meg zsúfolásig az edzőtermek, hiszen éppen a rendszeres testmozgásra törekvés az egyik leggyakoribb újévi fogadalom. Csakhogy aki korábban nem volt túl aktív, óriási falakba ütközhet, és hamar lemorzsolódhat. A siker kulcsa az, hogy nem szabad túl gyorsan és túl sokat vállalni. Ne akarjunk rögtön maratoni csúcsidőt futni, először a háztömböt fussuk csak körbe a saját tempónkban. Érdemes lehet továbbá legalább a kezdéshez személyi edzőhöz fordulni, aki segíthet reális, egyénre szabott célokat felállítani.

Kevesebb alkohol: a száraz január itthon is népszerű, hosszú távon viszont sokak számára nagy nehézséget jelent, hogy visszavegyenek az alkoholfogyasztásból. Először is érdemes átgondolni az alkoholhoz való viszonyunkat. Alkoholfüggők számára eleve nem javasolt, hogy szakszerű segítség nélkül vágjanak bele az italmentes életbe. De ugyanígy az alkalmi és társasági ivók számára is fontos, hogy átgondolják, mit is jelent az alkohol az életükben. Miért iszunk, mikor iszunk általában, és hogyan érezzük magunkat tőle? Fogyasztásunkat csak úgy fogjuk tudni ugyanis valóban visszafogni, ha felismerjük azokat a triggereket, amelyek általában italozásra késztetnek, és megtanuljuk ezeket elkerülni, kezelni. Fontos továbbá, hogy olyan élvezetes elfoglaltságokat találjunk, amelyek révén alkohol nélkül is szívesen töltjük el a szabadidőnket. Ha pedig nehézségekbe ütközünk, sosem szabad félni attól, hogy szakemberhez forduljunk segítségért.

Stresszkezelés: felgyorsult világunkban a társadalom tetemes része krónikus stresszhatásnak van kitéve, ami hosszú távon egészségünket is könnyen alááshatja. Persze kötelességeinket és feladatainkat nem rázhatjuk le magunkról egyik pillanatról a másikra, ezért nincs más lehetőség, mint megtanulni, hogy kezelhetjük a stresszt. Ebben jelenthetnek hatalmas segítséget az olyan relaxációs technikák, mint a mélylégzés, az irányított képalkotás, a mindfulness, a progresszív izomrelaxáció, esetleg az önhipnózis. Újévi fogadalomként megfogadhatjuk például egy ilyen technika elsajátítását is.

Leszokás a dohányzásról: a dohányzás elhagyása az egyik legjobb, egyben az egyik legnehezebb változtatás is, amelyet csak egészségünkért megtehetünk. Érdemes észben tartani, hogy a legtöbbeknek ez nem sikerül elsőre. Nem szabad azonban feladni vagy magunkat hibáztatni egy esetleges visszaszokás után. Sokkal inkább arra kell koncentrálni, hogy folytassuk a próbálkozást. Mindehhez célszerű szakember segítségét kérni, aki a leszokás során többféle megoldással is enyhítheti az elvonási tüneteket, megkönnyítve így az átállást.

Rendszeres otthoni főzés: sok időt és energiát megspórolhatunk a mindennapokban ételrendeléssel vagy bolti készételek fogyasztásával. Csakhogy egészségünkre nézve ez a helyzet közel sem ideális. A legjobb mindig az, ha nyers alapanyagokból mi magunk készítjük el ételeinket. Indíthatjuk tehát azzal is az új évet, hogy megfogadjuk: hetente legalább néhány alkalommal hagyunk magunknak időt a főzésre.