4 jótékony egészségügyi közhely

Napi egy alma az orvost távol tartja

Az almafogyasztásnak valóban számos pozitív egészségügyi hatása van, ráadásul egész évben elérhető, olcsó és ízletes. A rendszeres almafogyasztás 12 százalékkal csökkentheti a szívroham és a stroke kialakulásának esélyét. Az alma természetes koleszterincsökkentőként is hat, a benne található rostok és fenolok, valamint a kvercetin pedig hozzájárulhatnak a bélrendszeri daganatok és a prosztatarák elleni küzdelemhez is. Az almában található flavonoidok erősítik az immunrendszert is. Az alma tehát több oldalról is támogatja az egészségünket, és ha nem is lehet teljesen elkerülni a segítségével a betegségeket (ehhez ugyanis egyéb dolgokat is meg kell tennünk), mindenképpen csökkentheti az orvosnál tett látogatások számát.

Esőben könnyebb megfázni

Ha nyirkosak vagyunk és fázunk egyszerre (például ha megázunk az esőben), az megnövelheti a megfázás kialakulásának esélyét - derítették ki walesi tudósok. A kísérletben önkénteseket két csoportra osztottak, az egyik csoport tagjaitól azt kérték, hogy húsz percre áztassák hideg vízbe a lábukat, míg a másik csoportba tartozók üres edénybe tették a lábukat ugyanannyi időre. A kísérletet követő napokban a hideg vizes csoportba tartozók egyharmadánál alakult ki megfázás, míg a másik csoport tagjainál ez az arány mindössze 9 százalék volt. A szakemberek szerint ha valakinek lehűlnek a végtagjai, különösen a lábai, azoknál könnyebben kialakul a betegség, különösen akkor, ha egyébként is bujkál benne a vírus.

Az egyik leggyakoribb tanács álmatlanságra a bárányszámolás

Bárányokat számolva könnyebb elaludni

A báránykák számolása nemcsak a rajzfilmekben válik be álmatlanság ellen. Egy unalmas, monoton, viszonylag kevés koncentrációt igénylő feladat elcsendesítheti és megnyugtathatja az agyunkat, ez pedig megkönnyíti az elalvást. Az alvással foglalkozó szakemberek szerint a bárányszámolást még hatékonyabbá tehetjük, ha ugyanazt a néhány birkát képzeljük el, amint ki-be mászkálnak egy kapun. Ez segíthet elterelni a figyelmünket az aggasztó gondokról, de nem igényel akkora koncentrációt, hogy ébren maradjunk.

A húsleves gyógyító hatású

Az egyik legtradicionálisabb otthoni gyógymód: forró húsleves, a kedvenc tányérunkban tálalva, úgy, ahogy csak az anyukánk, nagymamánk tudja elkészíteni. Meglepő módon a húsleves gyógyító hatásait több kutatás is bizonyította. A húslevesben található összetevők (mint a csirke vagy a zöldségek) segítik azimmunrendszerműködését, csökkentik a gyulladást, enyhítik a köhögést és a a tüsszögést. A forró folyadék segít kidugítani az orrunkat és fellazítja a letapadt váladékot is, a fűszerek pedig (például a gyömbér vagy a fokhagyma) egyéb gyógyító hatásokkal is bírnak. A leves emellett pótolja a folyadékot és az ásványi sókat is.