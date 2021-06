Egészségügyi termék lehet az e-cigaretta

Az elektromos cigaretták uniós elterjedéséről és használatáról adott ki friss jelentést az Európai Bizottság a közelmúltban. Ebben az EU brüsszeli testülete első alkalommal utalt arra, hogy bizonyos szakvélemények szerint az elektronikus cigarettára váló átállás hozzájárulhat a dohányzásról való leszokáshoz, ezért a rá vonatkozó uniós szabályozásnál is a jövőben esetleg a gyógyszeripari termékek besorolását lehetne alkalmazni - írja az Infostart.

Dohányzás: miért hízunk leszokás után? Sokan azért sem teszik le a cigarettát, mert félnek, hogy elkerülhetetlenül felszednek néhány kilót. Valóban meghízik, aki leszokik a dohányzásról? Mi ennek az oka és mit lehet tenni ellene? Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

A leszokást segítheti, de vonzó lehet a fiataloknak

Mivel nikotint tartalmaz, EU-s szabályozási szempontból az e-cigaretta jelenleg dohányipari terméknek minősül. Pártolói ugyanakkor már régtől fogva hangoztatják, hogy igazságtalan az elektronikus cigaretták használatát a dohányzás kategóriájába sorolni, mivel szerintük éppen ellenkezőleg: az "e-cigi" mindmáig a leghatékonyabb eszköz arra, hogy segítsék a leszokást a cigarettáról.

Az e-cigaretta jelenleg dohányipari terméknek minősül. Fotó: Getty Images

A hír azonnal élénk visszhangot váltott ki dohányipari és dohányzásellenes szervezetek részéről egyaránt. Többnyire homlokegyenest ellenkező véleményeikről a brüsszeli Euractiv közölt részletes riportot. A cikk szerint nem biztos, hogy jót tenne az e-cigaretták piaci kelendőségének, ha a jövőben a gyógyászati termékekre vonatkozó előírásoknak kellene megfelelniük. Ha ugyanis emiatt a nikotintartalmat csökkenteni kell, az vissza is üthet. A legtöbb felhasználó számára ugyanis az e-cigaretta csak addig vonzó, amíg megközelítőleg ugyanazt az érzetet kínálja számukra, mint a hátrahagyott eredeti - idézte a brüsszeli portál az Imperial Brands (korábbi Imperial Tobacco) nevű nemzetközi dohányipari cég egyik vezető munkatársát, Valerio Forconit.

Ráadásul az e-cigaretta korszerűsége miatt vonzóbb lehet azok számára is, akik korábban nem dohányoztak. Különösen a fiatalok bevonzása lehet problémás - mutatott rá a problémára maga a bizottsági jelentés is. A Euractiv cikke a brit közegészségügyi hatóság (Public Health England) szintén közelmúltban publikált jelentését is idézi, amely szerint a hagyományos dohányipari termékekről az e-cigarettára történő átállás is "jelentős javulás jelent" az érintett személy egészsége szempontjából. Ugyanakkor a PHE jelentése szerint "mindez nem jelenti azt, hogy az e-cigaretta egészségügyi szempontból teljesen biztonságos volna".