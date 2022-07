Bajt jelez, ha a fiatalok nem társaságban isznak

„A legtöbb fiatal, ha iszik, társaságban teszi azt másokkal. Egy számottevő kisebbségük azonban egyedül fogyaszt alkoholt. A magányos italozás pedig egy egyedi és igen erőteljes rizikófaktor a jövőbeli alkoholbetegség szempontjából” – idézi a pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem közleménye Kasey Creswellt, az egyetem pszichológus docensét. „Még azok után is, hogy számításba veszünk olyan jól ismert kockázati tényezőket, mint a mértéktartás hiánya, az alkoholfogyasztás gyakorisága, a szocioökonómiai státusz és a nem, továbbra is látható, hogy a fiatalkori magányos italozás a felnőttkori alkoholproblémák egy igen erős előjele" – tette hozzá a kutató, aki a Michigani Egyetem két szakértőjével közösen vizsgálta a témát, majd jelentett meg tanulmányt a Drug and Alcohol Dependence című folyóiratban az eredményekről.

Nem jó előjel a magányos fiatalkori alkoholfogyasztás. Fotó: Getty Images

A túlzott alkoholfogyasztás világszerte egyre súlyosabb mértéket ölt, és napjainkban mintegy hárommillió halálesetért tehető felelőssé évente. Az orvostársadalom gyakran javasolja a fiatalok szűrését kockázatos alkoholfogyasztási szokásokra, az ehhez használt kérdéssorok azonban általában az alkoholbevitel gyakoriságára és mennyiségére fókuszálnak. Creswell szerint fontos lenne a fiatalok alkoholfogyasztását szociális kontextusban is vizsgálni, mivel ez a későbbi alkoholizmus egy kritikus, de többnyire figyelmen kívül hagyott indikátora lehet.

Creswell, valamint a michigani Yvonne Terry-McElrath és Megan Patrick a Monitoring the Future című epidemiológiai kutatás adatait vizsgálva jutottak erre a következtetésre. A ma is folyamatban lévő felmérés amerikai fiatalok alkohol- és droghasználati szokásait vizsgálja, majd követi nyomon a résztvevőket felnőttkorukban is. Hozzávetőleg 4500 tinédzser töltötte ki a kérdőívet, amely a többi között arra volt kíváncsi, mikor és mennyi alkoholt fogyasztanak, illetve hogy mennyire jellemző, hogy ezt egyedül, magányosan teszik. Őket később, 23-24 éves koruk körül is kikérdezték alkoholfogyasztási szokásaikról, majd 35 éves korukban olyan esetleges panaszaikról, amelyek alkoholbetegség gyanúját kelthetik fel.

Egy közelmúltban megjelent kutatás szerint demencia előjele lehet a 40 éves kor felett kezdődő alkoholbetegség.

Mindezekből kirajzolódott, hogy azok a tinik és fiatal felnőttek körében, akik saját bevallásuk szerint egyedül is szoktak italozni, magasabb az alkoholbetegség kialakulásának veszélye későbbi életkorban, mint azoknál a kortársaiknál, akik csak társaságban isznak. Egészen pontosan a vizsgálat szerint azoknak, akik tizenévesen isznak egymagukban, 35 százalékkal gyakrabban gyűlik meg a bajok később az alkohollal, míg akikre még fiatal felnőttként is jellemző ez a viselkedés, 60 százalékkal magasabb kockázattal kénytelen szembenézni. A kutatók emellett azt is kimutatták, hogy az érintett lányokra nézve még fokozottabb a rizikó, hogy felnőve gondjaik adódnak az alkoholhasználattal. Összességében egyébként a megkérdezett tinédzserek 25 és a fiatal felnőttek 40 százaléka számolt be arról, hogy egyedül is a pohár fenekére néz olykor.