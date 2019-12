Mi kell az öngyilkossághoz?

Ünnepek alatt többen lesznek öngyilkosok

Sokan hiszik azt, hogy karácsonykor vetnek véget a legtöbben önkezükkel az életüknek, mert ilyenkor érzik magukat a leginkább magányosnak. A statisztikák szerint azonban tavasszal többen lesznek öngyilkosok. A pontos ok még nem ismert, de szakértők szerint köze lehet a természetes fény változásaihoz.

A magasabb helyen élők között több az öngyilkos

Egy 2011-ben született tanulmány szerint a magasabb helyen élők gyakrabban lesznek öngyilkosok. A 2000 méterrel vagy magasabban a tengerszint fölött lévő régiókban akár 70 százalékkal is magasabb lehet az öngyilkossági ráta.

Leginkább a 45 és 54 év között lévő korosztály érintett

A tinik nagyobb veszélyben vannak?

Bár a sajtóban gyakrabban szerepel hírként, ha egy fiatal veszi el a saját életét, a felnőttek körében több az öngyilkos. Leginkább a 45 és 54 év között lévő korosztály érintett. Ugyanakkor az is tény, hogy az öngyilkosságok száma évről évre növekszik a tinédzserek és a fiatal felnőttek körében.

Aki öngyilkos lesz, mindig depressziós is

Ez nem igaz, három öngyilkosból csak kettő depressziós is az arányokat tekintve. Nagyon gyakori faktor viszont az alkoholizmus: háromból egy öngyilkosnak általában alkoholproblémái vannak.

Létezik öngyilkosságra való családi hajlam

Tény, hogy depressziós szülő/szülők gyermekének nagyobb esélye van arra, hogy maga is depressziós legyen. Emellett az is tény, hogy a családi háttér az öngyilkosságra való hajlamot is befolyásolhatja, a stabil, támogató családdal rendelkezők között kevesebb az öngyilkos.

A szegény országokban többen lesznek öngyilkosok

Ez nem igaz: egyes jómódú országoknak jóval magasabb az öngyilkossági rátája, mint a fejlődő országoknak. Az erősen vallásos országokban is kevesebben lesznek öngyilkosok.

