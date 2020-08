A botox kevésbé ismert hatása

Milyen elven működik a botoxkezelés? Kik számára javasolt elvégezni a beavatkozást? Részletek itt.

Ha a botoxról hallunk, sokunknak alighanem a hollywoodi színésznők előszeretettel alkalmazott és igen költséges ránctalanító kezelése jut eszünkbe. De arról is olvashattunk már, hogy ez az idegméreg - szakszerűen alkalmazva - segíthet migrén, túlzott izzadás, izomgörcsök vagy inkontinencia esetén is. Mi több, mint arról az EurekAlert beszámolt, amerikai kutatók nemrég arra a következtetésre jutottak, hogy a botox hatékonyan enyhítheti a depresszió tüneteit is.

Kutatások szerint a botox akár a depresszió kezelésében is hasznos lehet. Fotó: Getty Images

A tudósok közel negyvenezer olyan személy adatait vizsgálták meg, akik különböző okokból botoxkezelésen estek át. Sokan közülük nem is a homlokukba, hanem a nyakukba, combjukba, húgyhólyagjukba kapták a szert. A kutatócsoport egy matematikai algoritmus segítségével különbségeket keresett a botoxinjekcióval kezelt, illetve azonos betegségek esetén más kezelésekben részesült alanyok között. Mindezek alapján kimutatták, hogy az előbbi csoport tagjai körében 40-88 százalékkal ritkábban fordultak elő depressziós panaszok.

Ez persze önmagában nem jelenti azt, hogy a botox antidepresszánsként működne. A témában mindenképpen további kutatásokra lesz még szükség. Ezzel együtt a kutatók azt feltételezik, hogy az injekciók vagy a központi idegrendszer hangulatunkért felelős régióira lehetnek hatással, vagy azokat a krónikus betegségeket enyhítik, amelyek szerepet játszanak a depresszió kialakulásában.

Régebb óta feltételezik a kapcsolatot

Nem ez az első kutatás a témában, ami hasonló eredményekkel zárult. Mint azt korábban megírtuk, egy 2014-es kutatás szerzői szerint is a botox hatékony kiegészítője lehet más, a depresszió tüneteinek enyhítésére alkalmazott módszereknek. A kutatás vezetői 74 depressziós beteget injekcióztak be a szemöldök közötti izomnál vagy botoxszal, vagy placebóval. Az így kapott eredmények azt mutatták, hogy az első csoport tagjainál 6 hét alatt 47 százalékkal csökkentek a depressziós tünetek, míg a kontrollcsoportnál ez az arány csupán 21 százalék volt. Emellett a remisszió aránya is csökkent a botoxinjekciók után.

A kezelés lényege itt azon az elképzelésen alapult, hogy az arckifejezések befolyásolják a hangulatunkat. Ha megakadályozzuk a fintorgást, illetve a szemöldök összehúzását, azzal csökkenthetjük a negatív érzéseket. A 2020-as eredmények viszont már arra utalnak, hogy a test bármely pontján alkalmazott botoxinjekciók képesek lehetnek hatékonyan enyhíteni a depressziót.