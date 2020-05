WHO: sok gyerek küzd mentális problémákkal

A nehéz gyerekkornak is vannak előnyei, cikkünkből kiderül, pontosan melyek ezek. Kattintson ide!

Az iskoláskorú gyerekek viselkedéstudományi kutatóközpontja (HBSC) által 45 európai országban elvégzett felmérés azt mutatja, hogy 2014 és 2018 között sok országban romlott a gyerekek mentális jólléte, a mentális problémák a korral egyre csak szaporodnak. A lányok különösen fenyegetettek ezen a téren. Minden negyedik gyermek arról számolt be, hogy gyakran ideges, ingerült és hetente legalább egyszer gondot okoz számára az alvás.

Hans Henri Kluge, a WHO európai részlegének igazgatója szerint ez mindenkire nézve aggasztó. Úgy gondolja, a mentális egészségmegőrzés háromszorosan is kifizetődne, mert javulhatna a jelen gyermekeinek, a jövő felnőtteinek és a következő nemzedékek egészsége, ami társadalmi és gazdasági szempontból is előnyös volna.

Sok országban romlott a gyerekek mentális jólléte. Fotó: Getty Images

"Mindig azt mondják, fáradtak"

Más vizsgálatok is igazolják, hogy nem túl rózsás a fiatalok mentális egészsége. Januári cikkünkben egy nemzetközi kutatássorozatról írtunk, ami négyévente közel 50 országban vizsgálja az iskolások egészséget befolyásoló szokásait. A legutóbbi, 2018-as adatfelvételt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végezték. Nagyjából 6000 ötödik, hetedik, kilencedik és tizenegyedik osztályos tanulót vontak be, fele-fele arányban fiúkat és lányokat.

A válaszok alapján úgy tűnt, ahogy közelednek az iskola befejezése felé, egyre rosszabbul érzik magukat a tizenévesek. "Amikor megkérdezem, hogy vannak, mindig azt mondják, fáradtak. Ennek élettani okai is vannak, de fakadhat az aránytalan iskolai terhelésből, a kevés szabadidőből, a kedvezőtlen alvási szokásokból és a mozgáshiányból is" - mondta akkor Várnai Dóra, a kutatócsoport tagja.