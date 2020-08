Veszélyes tévhitet cáfol a gyerekorvos

Mint ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, ugyan sokan várták a koronavírus-járványtól, hogy végleg elfojtja az oltásellenes mozgalmakat, ám úgy tűnik, éppen ellenkező hatást vált ki: egyre többen kérdőjelezik meg a védőoltások hatásosságát és szükségességét. Rengeteg tévhit kering az oltások és a koronavírus kapcsán, egy ilyen például, hogy a vakcinák legyengítik a gyerekek immunrendszerét, és így fogékonyabbá teszik őket a koronavírus-fertőzésre. Ezt az Inforádió műsorában cáfolta dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke.

A szakember arra figyelmeztetett, hogy éppen a vakcinák mellőzésével teszik ki veszélynek a szülők a gyermekeket. "A koronavírus lezajlásában a védőoltások nem befolyásolnak semmit, fordítva viszont annál inkább"- hangsúlyozta Póta György. A kórokozók ugyanis - legyen szó akár a koronavírusról, akár a tél közeledte miatt másik féltucat járványt kiváltó felső légúti vírusról - mind gyengítik az immunrendszert, ezzel pedig teret engednek az egyébként védőoltással megelőzhető betegségeknek.

Tévhit, hogy a kötelező és ajánlott védőoltások legyengítik az immunrendszert. Fotó: Getty Images

A nem megfelelő átoltottság közösségi járványokhoz vezethet

A HGYE elnöke szerint az elhalasztott oltásokat érdemes még a szeptemberi közösségbe kerülés előtt beadatni, különösen a kanyaró, a mumpsz és abárányhimlőelleni védőoltásokat, amelyek könnyen okozhatnak közösségi járványokat nem megfelelő átoltottság esetén. És ugyan majd csak később lesz aktuális, de dr. Póta György tanácsolja, hogy az influenza elleni védőoltást is minél többen kérjék idén. Véleménye szerint ugyanis egészen biztos, hogy a COVID-19 és influenza kettőse más betegségek kiváltásában nagy szerepet játszhat.

Ugyan nem kötelező, de érdemes lehet a Meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladás két típusa, valamint a hányással és hasmenéssel járó rotavírus-fertőzés ellen is beoltatni a csecsemőket, kisgyerekeket, hiszen ezek a betegségek is komoly járványt okozhatnak egy közösségben. A kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás elleni vakcinát is tanácsos kérni (felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt), a rovarok ugyanis ősszel a legaktívabbak.