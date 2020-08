"Jobb a drága oltás, mint a fertőzés terheit viselni"

"Zara kislányom 2014 júniusában született, és majdnem pontosan egy évvel később, az egyéves születésnapja után néhány nappal jelentkeztek nála a betegség tünetei" - árulta el Pálinkás Erika háromgyermekes édesanya egy keddi online sajtótájékoztatón. Legidősebb gyermeke, Zara minden akkor kötelező védőoltást megkapott időben. Kilenc és fél hónapig anyatejjel táplálták, és általában véve jó ütemben fejlődött, egyéves korára már megtette az első önálló lépéseit is. Születésekor viszont még nem volt elérhető védőoltás a meningococcus baktérium B törzse ellen Magyarországon, a kislány pedig elkapta a fertőzést. "Egyik pillanatról a másikra hajnalban belázasodott és hányt is. Először nem gondoltunk komoly problémára, de aztán nem tudtuk már kúppal sem lecsillapítani a lázát, illetve gyanús volt, hogy dél körül lila foltok jelentek meg a testén" - emlékezett vissza a történtekre az édesanya.

12 százalék esély a túlélésre

Kifejtette, szombati nap lévén a gyermekorvost nem érték el, így az egyre rosszabb állapotba kerülő kislánnyal először az ügyeletre mentek be, majd onnan beutalóval a legközelebbi kórházba. Végül a laborvizsgálatok kimutatták, honnan is erednek a panaszok. "A betegség nagyon gyors lefolyású. Hajnali egy órakor észleltük az első tüneteket, este hat órakor pedig már a Szent László Kórház intenzív osztályán voltunk, ahol életmentő beavatkozásokat kellett elvégezni Zarán. Amikor beszéltem a kezelőorvossal, elmondta, hogy járványos gennyes agyhártyagyulladással van dolgunk, a gyermekemnek pedig 12 százalék esélye van a túlélésre" - fogalmazott Pálinkás Erika. Zara végül kilenc hetet töltött kórházban. Amputálni kellett az egyik lábáról az összes lábujját, illetve az egyik kezén is csonkolták néhány ujját, továbbá számos szövetelhalás alakult ki a testén. Az MR-vizsgálat ezen felül idegrendszeri károsodást is kimutatott nála.

Ritka, de súlyos megbetegedés

Az invazív meningococcus betegség a Neisseria meningitidis (meningococcus) baktérium okoztafertőzéskövetkezménye. Mint azt dr. Mészner Zsófia, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a fertőzés tünetei nagyon gyorsan alakulnak ki, akár 24 óra alatt is súlyos állapotba kerülhet a beteg. Félrevezető lehet ráadásul, hogy a fellépő tünetek nagyon hasonlóak lehetnek bármilyen más, lázzal járó fertőzés tüneteihez. Magas láz, rossz közérzet, esetleg kiütések, valamint hirtelen romló általános állapot - sorolta a szakember a gyanúra okot adó szimptómákat. Hozzátette, hazai és nemzetközi adatok szerint a betegség elsősorban csecsemőknél fordul elő, továbbá serdülőknél, akik között már magas a tünetmentes hordozók aránya. Magyarországon évente átlagosan 40-60 megbetegedést regisztrálnak, ami bár talán első hallásra nem tűnik soknak, a halálozási ráta viszont aggasztóan magas, 15-20 százalék körüli. Emellett pedig a túlélők körülbelül harmadánál kialakul egy vagy akár több tartós komplikáció a betegség nyomán.

Közép-Európában az esetek zöméért a baktérium két törzse, a B és a C jelű szerocsoport felelős. A C típus ellen térítésmentesen, csupán pár száz forintos dobozdíj ellenében oltják a csecsemőket egy összesen három oltásból álló sorozatban. Ugyancsak három lépcsőben kell elvégezni a meningococcus B elleni vakcinálást, ennek ára ugyanakkor minden alkalommal mintegy 30 ezer, összesen tehát 90 ezer forint. Javasolt gyermekkori oltásokról van szó mindkét esetben, ám mint arra dr. Mészner Zsófia felhívta a figyelmet, ez csupán annyi különbséget jelent a kötelező oltásokhoz képest, hogy a családok döntésén múlik, hogy gyermekük megkapja-e a védelmet nyújtó vakcinákat. Egészségügyi szempontból valójában ezek beadatása sem kevésbé fontos.

Két különböző oltási sorozat biztosítja tehát a szükséges védettséget a kórokozó két gyakori törzsével szemben. Ezek egyike szinte teljesen ingyenesen elérhető, míg a másik viszonylag magas kiadást jelent a családok számára. Dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke felhívta azonban a figyelmet, hogy nem szerencsés úgy gondolkodni ebben a kérdésben, hogy csupán a térítésmentes vakcina beadatásával máris elérhető lenne egy 50 százalékos védelem a betegséggel szemben. "Valójában az így elérhető védettség nem 50 százalékos lesz, hanem 0 vagy 100 százalékos. Ez attól függ, hogy éppen melyik baktériumtörzzsel kerül kapcsolatba a gyermek: azzal, amely ellen kapott megfelelő oltási sorozatot, vagy éppen azzal, amely ellen nem kapott. Biztonságos védettséget csak akkor tudunk elérni, ha mind a két törzs ellen beadjuk az oltássorozatot. Nem lehet ugyanis tudni előre, hogy melyik törzzsel fog találkozni az érintett kisbaba" - hangsúlyozta a szakember. A tavalyi évben a hazai megbetegedések fele, összesen 27 eset a 2 éves kor alattiakat érintette, valamint a 9 halálesetet is kivétel nélkül ebben a korosztályban jegyezték fel. A regisztrált megbetegedéseknél kórokozóként jól látható volt a meningococcus B dominanciája.

Ami a meningococcus B elleni oltássorozat magas árát illeti, dr. Póta György rámutatott, hogy az elmúlt években a kötelező védőoltási rendszerben több megbetegedés ellen is ingyenessé vált a védőoltás. Néhány évvel ezelőtt még összesen közel 200 ezer forintos költséget jelentettek a kisgyerekek teljes védettségéhez szükséges oltások másfél éves korukig bezárólag. Ez az összeg ma már jelentősen alacsonyabb, és költségben szinte teljesen eltűntek a meningococcus B elleni oltás mellől az egyéb, ugyancsak magas kiadást jelentő, de súlyos betegségeket megelőző vakcinák.

"A két kisebb lányom esetében úgy gondolkodtam, hogy ezt az oltást mindenképpen meg kell kapniuk. Meg szokták jegyezni mások, hogy mennyire drága oltásról van szó. Ez igaz, de közel sem annyira drága, mint amekkora költségeket például Zara testi és mentális fejlesztése jelentett és jelent havonta. Sajátos nevelési igényű gyermek, így kapunk erre a célra állami támogatást, de az közel sem fedezi az ezzel kapcsolatos költségeinket. Ezzel együtt természetes, hogy igyekszünk biztosítani számára mindent, ami a fejlődéséhez szükséges. Összességében így, hogy ma már lehet védekezni a fertőzés ellen, csak azt tudom javasolni, hogy mindenki védekezzen, mert a megelőzés még mindig jobb, mint a betegség terheit cipelni egy életen át" - szögezte le Pálinkás Erika. Elmondta, Zara mentális fejlődése jó úton jár a fejlesztéseknek hála, de a korosztályához képest még mindig nagy lemaradásban van egyes területeken. Az utóbbi időszakban, hatévesen kezdett el például ok-okozati összefüggéseket keresni, nagyjából egy időben hároméves húgával. Jelenleg azt fontolgatja a család, hogy milyen iskola lenne a leginkább megfelelő a kislánynak, mert egy hagyományos, 20-25 fős elsős osztályban valószínűleg nem tudna rá annyi figyelmet szentelni rá egy pedagógus, mint amennyire szüksége lenne a fejlődéséhez.

A koronavírus sem ok az oltások elhalasztására

Szeptembertől újraindul a bölcsődei, óvodai és iskolai nevelés, a gyerekek visszakerülnek a közösségekbe. Dr. Mészner Zsófia elmondta, mindez a fertőzések veszélyét is fokozza, éppen ezért fontos most beszélni a megelőzési lehetőségekről. Mint arra dr. Póta György felhívta a figyelmet, a meningococcus esetében - bár egész évben fertőzhet, mégis - megfigyelhető egyfajta szezonalitás az őszi-téli hidegebb hónapokra vonatkozóan. Éppen ezért nemcsak csecsemők esetében javasolt beadatni a védőoltás-sorozatot, hanem a téli időszak beköszönte előtt azoknál az idősebb gyermekeknél is, akik babaként nem kapták meg azt. Ugyan a kisdedek számítanak a legveszélyeztetettebb korosztálynak, ez azonban nem jelenti azt, hogy más korosztályokban ne jelentkezhetne a betegség. Közösségekben a meningococcus is könnyebben terjedhet, főként nátha- és influenzaszezonban, amikor a vírusfertőzések miatt egyébként is jobban leterhelt az immunrendszer.

Dr. Póta György kitért arra is, hogy napjainkban szinte minden egészségügyi téma kapcsán előkerül az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) kérdésköre. Akadnak például, akik tartanak attól, hogy a meningococcus elleni oltás miatt gyermekük könnyebben elkaphatja a pandémiáért felelős fertőzést. A szakember szerint ugyanakkor a világjárvány egyáltalán nem indokolja az egyéb fertőzések elleni védőoltások beadatásának elhalasztását. Mi több, a koronavírus is, mint minden vírusfertőzés, legyengítve az immunrendszert kitaposhatja az utat más társfertőzések számára. Valójában nem attól kell tehát tartani, hogy a gyermekek elkapják a koronavírust a meningococcus elleni oltás miatt, hanem éppen fordítva: a koronavírus-fertőzés lehet az alapja egy gennyes agyhártyagyulladásnak.