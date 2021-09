Fuldoklás: mit tegyünk, ha félrenyelt a gyerek?

Egy gyermek felnevelése rengeteg felelősséggel jár, kezdve azzal, hogy minden erőnket bevetve próbáljuk megóvni egészségét és életét. Arra valószínűleg már a családalapítás tervezésénél felkészültünk, hogy egy gyerekkel nagyon sok kisebb-nagyobb - például karcolásokkal, horzsolásokkal járó - baleset történik majd. Vannak azonban olyan, potenciálisan életveszélyes helyzetek - mint a vízbefulladás, vagy a félrenyelés miatti fuldoklás -, amelyekbe sokan talán bele sem mernek gondolni, pedig nagyon fontos minden szülőnek tisztában lenni azzal, hogy mit kell tenni ilyenkor.

Ahhoz, hogy gépjárművezetői engedélyt szerezzünk, elsősegély vizsgát kell tennünk, így igazolhatjuk ugyanis, hogy rendelkezünk az alapvető elsősegélynyújtási ismeretekkel. A Magyar Vöröskereszt az országban egyedüliként, egységes szabályozás szerint végzi azelsősegélynyújtásvizsgáztatását. Korábbi cikkünkben minden fontos információt összegyűjtöttünk a témában.

Bárkivel megtörténhet

A szükséges lépéseket azért ajánlott mindenkinek megtanulnia, mert bármikor bárkivel megtörténhet a baj, ezt megelőzni viszonylag nehéz. Egy gyermek ugyanis akkor is fuldokolni kezdhet, ha ott vagyunk a közvetlen közelében és kizárólag rá figyelünk. A kisebbek esetében a legnagyobb rizikót talán az jelenti, ha még nincs elég foguk és esetleg túl nagy darabokban adjuk nekik az ételt. Ők még nem feltétlenül tudják megítélni, hogy eléggé megrágták-e az ételt ahhoz, hogy biztonságosan lenyeljék. Emellett könnyű elterelni is a figyelmüket, tehát könnyebben megtörténik a baj.

h i r d e t é s

A nagyobbaknál növelheti a félrenyelés kockázatát, ha teli szájjal beszélnek, nevetgélnek, esetleg futkároznak vagy ugrálnak. Gyakori továbbá, hogy a reggeli kapkodás közben elfogyasztott néhány falatot nyelik félre - ez még akár felnőtteknél is előfordulhat. Azt, hogy ilyenkor mi a teendő, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat kisfilmjeiből mindenki könnyen elsajátíthatja. Az alábbiakban pontokba szedve ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat.

A reflexszerű köhögés nem mindig elég ahhoz, hogy a légutak ismét szabaddá váljanak.

Fotó: Getty Images

Így menthetjük meg gyermekünk életét

Ha a légútba idegen test kerül, arra a gyermek azonnali köhögéssel reagál. Ha jó erővel, hangosan köhög, akkor nincs szükség beavatkozásra. Ilyen esetekre azt javasolja a gyermekmentő szolgálat, hogy próbáljuk megnyugtatni a gyereket, biztassuk köhögésre, és közben folyamatosan figyeljük az állapotát. Azonban azonnali beavatkozásra van szükség, ha a gyermek:

nem képes hangot kiadni,

nem tud köhögni,

illetve köhögése hangtalan, nem hatékony.

Ne késlekedjünk, hívjunk segítséget, és kövessük az alábbi lépéseket.

Amennyiben a gyermek eszméleténél van, alkalmazzunk háti ütéseket. Ehhez fektessük a kisebb gyermeket az ölünkbe. Ügyeljünk arra, hogy olyan testhelyzetben legyen, hogy a feje kissé lejjebb legyen a testénél. Nagyobb gyermek esetén hajtsuk előre a felsőtestet. Ezt követően üssük meg ötször erőteljesen a lapockák közötti részt.



Ha a háti ütések nem bizonyultak elegendőnek, és a gyermek továbbra is fuldoklik, de még eszméleténél van, akkor egy év alatti gyermekünket fektessük a hátára, és a szegycsont alsó harmadánál nyomjuk össze ötször a mellkast. Ezt hasi lökésnek nevezzük. Nagyobb gyermek esetében álljunk vagy térdeljünk mögé, nyúljunk át karjai alatt, és egyik összeszorított öklünket helyezzük a szegycsontja és a köldöke közé. Másik kezünkkel fogjuk meg az öklünket és egy határozott mozdulattal rántsuk azt befelé és felfelé. Ezeknek a módszereknek az a célja, hogy a mellkasban nagy nyomásemelkedést idézzünk elő és mesterséges köhögést generáljunk, hátha ezzel kimozdíthatjuk az idegen testet a légutakból.



Az első két lépést ismételjük addig, amíg a félrenyelt falat nem távozik, vagy a gyermek eszméletét nem veszti. Amennyiben sikerrel jártunk, és a gyermek újból vesz levegőt, állapota javul, hatásosan köhögni kezd és tud hangot kiadni - a babák például hangosan sírni kezdenek -, akkor próbáljuk megnyugtatni őt. Folyamatosan figyeljük az állapotát, és a biztonság kedvéért - ha addig még nem tettük -, értesítsük a mentőket.



Ha a gyermek elvesztette eszméletét, akkor kemény, vízszintes felületre - például az asztalra vagy a padlóra - kell fektetnünk őt, és itt már mindenképpen tárcsázzuk a 112-t, ha addig még nem tettük volna.



Nyissuk ki a gyermek száját, és nézzük meg, a problémát okozó idegen test látható-e. Nagyon fontos, hogy kizárólag akkor próbálkozhatunk meg a félrenyelt dolog eltávolításával, ha az jól látható. Ha "vakon" próbálkozunk, azzal akár mélyebbre is tolhatjuk az elzáródást okozó falatot, illetve sérülést is okozhatunk gyermekünknek.



Helyezzük a gyerek fejét olyan pozícióba, amely biztosítja a szabadon átjárható légutakat: hajtsuk enyhén hátra a fejet, az állat pedig emeljük meg.



Alkalmazzunk 5 befúvást a gyermek száján keresztül - az orr befogásával -, a fejpozíció megtartásával. Közben ellenőrizzük, hogy emelkedik-e a mellkas. Ha nem, próbáljuk meg olyan módon megváltoztatni a fej helyzetét, hogy szabaddá váljanak a légutak.



Kezdjük meg a mellkaskompressziót - akkor is, ha a mellkas egyszer sem emelkedett meg az előző pontban leírt befúvások hatására.



Innentől az alapszintű újraélesztés algoritmusát kell követnünk: 15 mellkasi nyomást 2 befúvás kövessen, és ezt folytassuk addig, amíg szükséges, azaz a gyermek magához nem tér vagy meg nem érkeznek a mentők.

További jó tanácsok

Fontos, hogy az újraélesztés közben, minden befúvás előtt nézzünk bele a gyermek szájába, hátha időközben láthatóvá vált a légutakat elzáró idegen test. Ebben az esetben próbáljuk meg eltávolítani azt. Ha egyedül vagyunk, akkor csak a lehető legrövidebb időre függesszük fel az újraélesztési folyamatot, ideális esetben csak addig, amíg beengedjük a segítségünkre érkezőket. Ha többen is vagyunk, akkor tudjuk váltani egymást, ha egyikünk már fárad, illetve ajánlott az egyik személynek az utcán, a ház előtt várni a mentőket, és biztosítani nekik a szabad bejutást.

Három év alatti gyermekek esetében annak is elég nagy a kockázata, hogy játék vagy séta közben a szájukba vesznek valamit, amit nem kellene - például egy gyöngyöt vagy egy kavicsot -, és az zárja el a légutakat. Természetesen ilyenkor is nagyon fontos, hogy időben cselekedjünk. A gyermekmentő szolgálat a videói végén kiemelte, hogy nem baj, ha nem vagyunk profik és nem csináljuk tökéletesen a fentebb leírt utasításokat, ugyanis bármilyen újraélesztési tevékenység jobb a semminél. A legfontosabb, hogy ne késlekedjünk, hiszen akár gyermekünk élete is múlhat ezen.