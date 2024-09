Megszólalt a testvér: így teltek Karsai Dániel utolsó napjai

Szombat éjjel elhunyt Karsai Dániel, aki élete végéig küzdött a kegyes halál lehetőségéért, vagyis azért, hogy Magyarországon is engedélyezzék az eutanáziát.

A fiatal, sportos alkotmányjogásznál 2022 nyarán jelentkeztek az első tünetek. Mint a 24.hu nekrológjából kiderül, Karsai Norvégiába utazott magashegyi túrára, ahol nem tudta becsatolni a hátizsákját. A kirándulást félbeszakította, hazarepült, és orvoshoz ment, aki megállapította az ALS-gyanút, később újabb vizsgálatok igazoltak.

Fotó: Adrián Zoltán, 24.hu

„Dr. Karsai Dániel András vagyok, 46 éves, ügyvéd, alkotmányjogász. Valamint halálos beteg” – ezekkel a szavakkal beszélt először állapotáról 2023. szeptember 27-én Facebook-oldalán, majd bejelentette, hogy küzdeni fog az eutanáziához való jog elismeréséért. „A betegség utolsó szakasza gyakorlatilag vegetatív létezés, bármiféle tudatos aktivitás vagy kommunikáció lehetősége nélkül. A létezés ezen formája számomra mindenfajta értelmet és méltóságot nélkülöz. Ebben a helyzetben szilárd meggyőződésem szerint joggal igényelhető, hogy az embernek legyen joga az értelmetlen szenvedés helyett méltósággal befejezni az életét” – vallotta hozzátéve: az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogokat sért. Hosszas jogi harc után keresetét elutasított az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB).

Karsai Dániel halálhírét testvére, Karsai Péter jelentette be, és a Blikk című napilapnak elmondta, hogyan telt az utolsó időszak: „Hónapok óta tudtuk, hogy Damoklész kardja már ott lebeg a fejünk felett. Mégis olyan szempontból váratlanul ért a tragédia, hogy erre a hirtelen állapotromlásra nem számítottunk. Daninak még az elmúlt hetekben is voltak egészen jó napjai, ám az utolsó roham végül legyőzte. (…) Szombaton este hirtelen úgy érezte, hogy elfogyott a levegő, alig tudott lélegzetet venni. Nem vagyok orvos, de úgy láttam, hogy a mentők és a kórházi dolgozók is mindent megtettek érte, amit lehetett. Megmenteni azonban már nem tudták” – idézi a lap a testvért.

A Blikk cikke hozzáteszi: a család úgy tervezi, hogy szűk körben vesznek majd búcsút Dánieltől.