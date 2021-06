Koronavírus: újabb enyhítéseket jelentettek be

Szlávik szerint nagy bajban lehetnek az oltatlanok - kattintson!

Június 14-étől már falunapot is lehet tartani Magyarországon, valamint a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felügyelete alatt lévő 18 év alattiak is részt vehetnek majd a zenés, táncos rendezvényeken - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a kormany.hu-n. Az erről szóló kormányrendelet-módosítások kedden meg is jelentek a Magyar Közlönyben.

A védettekkel érkező 18 év alattiak is részt vehetnek a rendezvényeken.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ez utóbbi különösen a 16 év alattiaknak jó hír, ők ugyanis még nem oltathatják be magukat az új típusú koronavírus ellen, így a korábbi szabály szerint - vagyis hogy életkortól fügetlenül csak védettségi kártyával látogathatóak például a koncertek - őket automatikusan kizárták a zenés-táncos rendezvényekből. Gyulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azonban ígéretet tett a szabályozás módosítására.

A friss rendeletekből az is kiderült, hogy az ötezer lakos alatti települések szabadtéri falunapján védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni, de ott legfeljebb 1500 ember tartózkodhat egy időben. Mint írták, ezek az enyhítések az élet újraindításának részei.

