Szlávik szerint nagy bajban lehetnek az oltatlanok

Vannak olyan országok, ahol hasonló a COVID-19 ellen átoltottság, mint Magyarországon, a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy az új mutánsok továbbra is veszélyeztetik azokat, akik nincsenek beoltva - mondta Szlávik János a TV2 Mokka című műsorában. A szakember kitért arra is, hogy nem jellemző, hogy oltottakat kezelnének kórházban, hiszen az is csak nagyon ritkán fordul elő, hogy egyáltalán megfertőződik az, aki már megkapta a védőoltást.

Az új mutánsok továbbra is veszélyeztetik azokat, akik nincsenek beoltva.

Ne hagyjuk ki a második oltást!

Koronavírus-vakcinák: ezért ne blicceljük el a második oltást

A beszélgetés során elhangzott az is, hogy sajnos vannak olyanok is, akik a védettségi igazolvány megszerzése érdekében beadatják ugyan az első oltást, a második dózis viszont már nem kérik. A szakember szerint ez nagy baj, mert az első adag csak egy rövid idejű védettséget ad az új típusú koronavírussal szemben. A magas szintű és tartós védelmet a második részoltás alakítja ki.

Az infektológus véleménye szerint csak abban az esetben elég egy dózis, ha az érintett már átesett a koronavírus-fertőzésen. Az alkalmazási előirat szerint azonban még ebben az esetben is ajánlják mindkét adag beadatását - fűzte hozzá Szlávik. A főorvos egyébként szinte biztos benne, hogy kelleni fog majd harmadik oltás is, főként az új mutánsok miatt.

Nyaralhatunk-e külföldön?

A műsorban a külföldi nyaralásról is kikérték Szlávik János véleményét. A főorvos szerint olyan országba semmiképpen ne menjünk idén nyáron, ahol jelenleg is tombol a koronavírus-járvány. Ez alapján tehát Indiát, Dél-Afrikát, Brazíliát, Argentínát és Perut inkább húzzuk ki a tervezett úti céljaink listájáról. Nagy átoltottságú országba azonban nyugodtan tervezhetünk utazást, főleg akkor, ha már be vagyunk oltva - véli az infektológus. A szakember szerint egyébként az a legfontosabb, hogy utazás előtt mindig tájékozódjunk a célország járványügyi helyzetéről, az érvényes korlátozásokról, és a beutazás aktuális feltételeiről.

