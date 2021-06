Koronavírus: a 16 év alattiaknak mégsem lesz szabad nyaruk?

Két hete közölte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a koronavírus okozta helyzet kedvező alakulása már a kültéri rendezvények megtartását is lehetővé teszi. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az ilyen eseményeken csak azok vehetnek részt, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A bejelentést követően komoly értelmezési vita alakult ki a magyar popszakmában arról, hogy akkor most mit szabad és mit nem - számolt be róla az ATV.

Ha nincs védettségi igazolvány, nincs buli sem?

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A 16 év alattiaknak nincs koncert és buli?

Ma már minden kérdés tisztázódott és egyértelművé vált, hogy a 16 év alattiak nem látogathatják a koncerteket és fesztiválokat, ugyanis nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal - mondta a Spirit FM Aktuál című műsorában Horváth Máté, a Music Hungary szövetség promóteri szakosztályának vezetője, aki egyben a Dürer Kert koncertszervezője is. Az üggyel kapcsolatban egyébként Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert is kérdezték a csütörtöki kormányinfón. Ő azt mondta erre, hogy jogos a felvetés, miszerint a gyermeknap pozitív tapasztalatai után megfontolják, hogy a 16 éven aluliak is részt vehessenek a zenés-táncos eseményeken, amennyiben védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében érkeznek. A miniszter ígérete szerint az ehhez szükséges módosításokat várhatóan elfogadja majd a kormány.

h i r d e t é s

A külföldi zenekarokra még hiába várunk

Koronavírus: mennyire biztonságos most koncertre menni? A válaszért kattintson ide!

A koncertszervező reményei szerint egyébként a koronavírus-járvány elvonulásának köszönhetően a magyar koncertélet teljesen helyrerázódik majd. Már a zenészek is nagyon készülnek arra, hogy mindent bepótoljanak, ami a vészhelyzet miatt elmaradt. Arra viszont egyelőre nem számíthatunk, hogy külföldi zenekarok és vendégek rohamozzák meg Magyarországot. Az amerikai, brit és ausztrál zenekaroknak jelenleg nem igazán éri meg európai turnét szervezniük, hiszen a térség legtöbb országában még most is szigorú korlátozások vannak életben.

Koronavírus: sok helyen továbbra is szigor van - olvassa el a részleteket!