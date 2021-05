Koronavírus: mennyire biztonságos most koncertre menni?

Élő koncerttel tesztelték a biztonságot Liverpoolban. A közönségtől nem kértek sem maszkviselést, sem távolságtartást. A liverpooli Sefton Parkban megtartott minifesztivál ugyanis a brit kormány egyik hivatalos kísérleti rendezvénye volt, amelynek célja annak kutatása, hogy miként lehet újra biztonságosan megtartani a nagy tömegeket vonzó rendezvényeket, a koronavírus-helyzet ellenére.

Tesztelték, mennyire veszélyes maszk és távolság nélkül bulizni.

Csak negatív teszttel mehettek bulizni

A belépőjeggyel rendelkezőknek előző nap a városban található négy tesztközpont egyikében felügyelt vizsgálaton kellett részt vennie, és csak azokat engedték be a koncertre, akik negatív eredményt produkáltak. A résztvevőket arra kérték, hogy a koncert napján is csináltassanak tesztet, majd a koncert után öt nappal ismételjék meg. Ezek eredménye ugyanis döntő fontosságú lesz annak megállapításához, hogy a rendezvényen terjedt-e az új típusú koronavírus. A hatórás minifesztivál után egyébként - szintén kísérleti jelleggel - két éjszakai szórakozóhelyet is megnyitottak a közönség előtt.

Ezen múlhat a fesztiválok sorsa

A tesztkoncert eredményei segíthetnek abban, hogy kiderüljön, hogyan folytatódhatnak a nyári zenei fesztiválok június 21-e után, amikor a brit kormány újranyitási ütemtervének negyedik szakaszában elméletileg megszűnnek a társadalmi érintkezésre vonatkozó korlátozások. A közelgő fesztiválszezon sorsa azonban nemcsak azon múlik, hogy sikerül-e bebizonyítani, hogy az egyes rendezvények biztonságosak lehetnek. A szervezők arra is kérték a kormányt, hogy nyújtson garanciákat arra az esetre, ha újabb koronavírus-fertőzési hullám következik be, és a fesztiválokat rövid időn belül le kell mondani, miután nagy összegeket költöttek az előkészületekre.

