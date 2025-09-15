Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +25°
Nincs front

Nátha, influenza, koronavírus – az iskolával a légúti megbetegedések is visszatértek

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Az iskolával és az óvodával a légúti megbetegedések szezonja is elkezdődött mind a gyerekek, mind a szüleik körében.

Egyszerre terjed a nátha, az influenza és a koronavírus a gyerekek között, mióta újra iskolába, óvodába járnak. A betegségeket nemcsak egymásnak, hanem szüleiknek is átadják.

Gyerekek ülnek az iskolapadban.
Illusztráció. Fotó: Getty Images

A koronavírus új variánsa például a felnőtteknél erősebb, sokszor magas lázzal járó tüneteket okoz, de ritkán vezet súlyos betegséghez, mondta Dr. Késmárky András háziorvos az RTL Híradónak. Legjellemzőbb tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó torokfájás.

Ez is érdekelhet

Dr. Havasi Katalin házi gyermekorvos szerint az a fontos, hogy már az első tüneteknél lépjenek a szülők. A kezeletlen náthából "2-3 hét alatt kialakulhat egy szövődmény,  fülgyulladás, légcsőhurut". Sósvizes inhalálást, gargalizálást javasol már a nátha elején.

Kvíz: mennyit tudsz az ereidben folyó vérről? – Tedd próbára tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

nátha influenza koronavírus covid

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +25 °C
Minimum: +13 °C

Nagyrészt gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás, de az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. A délnyugati, déli szél többfelé megélénkül. Délután általában 22, 27 fok valószínű, északkeleten lehet ennél kissé hűvösebb. Késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő. Ma átmenetileg nincs fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra