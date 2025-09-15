Nátha, influenza, koronavírus – az iskolával a légúti megbetegedések is visszatértek

Egyszerre terjed a nátha, az influenza és a koronavírus a gyerekek között, mióta újra iskolába, óvodába járnak. A betegségeket nemcsak egymásnak, hanem szüleiknek is átadják.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

A koronavírus új variánsa például a felnőtteknél erősebb, sokszor magas lázzal járó tüneteket okoz, de ritkán vezet súlyos betegséghez, mondta Dr. Késmárky András háziorvos az RTL Híradónak. Legjellemzőbb tünete a magas láz és az erős, szúró érzéssel járó torokfájás.

Dr. Havasi Katalin házi gyermekorvos szerint az a fontos, hogy már az első tüneteknél lépjenek a szülők. A kezeletlen náthából "2-3 hét alatt kialakulhat egy szövődmény, fülgyulladás, légcsőhurut". Sósvizes inhalálást, gargalizálást javasol már a nátha elején.