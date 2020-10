Jobb szülni 40 felett?

Nem kell siettetni a gyerekszülést, nyilatkozta Robert Winston, brit IVF-szakértő, meddőségi specialista. Elmondása szerint az idősebb anyák jobban felkészülnek az életre, a gyermeknevelésre és gazdagabb ismereteiket fel tudják használni arra, hogy gyermekeik stabilabb neveltetést kapjanak.

Winston professzor azután szólalt fel, hogy Geeta Nargund vezető brit orvos kijelentette: veszélyes kivárni a családalapításhoz szükséges megfelelő pillanatot, mert egy nőnek mindenféleképpen meg kell szülnie első gyermekét 30 éves kora előtt. Nargund szerint, minden hatodik brit családban, a népességi szintet pedig nem a bevándorlók beengedésével kellene stabilan tartani.Winston szerint az orvosok hibáznak azzal, ha megszabják, mikor van a legjobb kor az anyaságra. Elmondása szerint azon nők, akik, általánosságban véve többet tanulnak, több tapasztalatot szereznek, nagyobb biztonságban érezhetik magukat, jobban tudják, milyen partnert akarnak maguk mellé és jó eséllyel ki is tudják választani azt, aki meg is marad mellettük.Mindezek mellett még jobb életkörülményeket is ki tudnak maguknak alakítani, amelyben a gyermekeket jobban fel lehet nevelni. A társadalom változik és kötelességünk lenne támogatni azon nőket is, akik, annak ellenére, hogy a gyermekgondozás kifejezetten költségesnek számít. A szakértő arra is rámutatott, hogy jelenleg nem olyan társadalmak működnek a világon, amely a modern férfiakat és nőket támogatná a megváltozott, felgyorsult életkörülmények között.Winston professzor mindemellett egy olyan, a brit parlament által is elfogadott IVF-módszerről beszélt, amely révén három genetikai szülő is tartozhat egy gyermekhez. Ezen módszerhez olyan esetekben lehetne fordulni, aholöröklődhetnének tovább.