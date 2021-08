Miért fájnak annyira a sebek?

A mechanikai sérülések lehetnek műtéti sebek és alkalmi sebek, utóbbiak általában valamilyen baleset következményei. Az alkalmi sebek alaki szempontból lehetnek nyíltak vagy zártak, a mechanikus sebek a zúzódások kivételével mind nyíltak. A sérülést kiváltó fizikai ártalom jellege szerint megkülönböztetünk horzsolt, metszett, vágott, szúrt, repesztett, szakított, harapott, lőtt és roncsolt sebet.

A fájdalom oka és nagysága

A sebek különféle erősségű fájdalmat okozhatnak

A nyílt mechanikus sebek fajtái

A sebek fájdalmát az átmetszett idegvégek ingerülete okozza. Nagysága függ a seb minőségétől, a szövetek ideggazdagságától, az egyén érzékenységétől és pillanatnyi állapotától is. Példáuljobban fájnak, mint a metszett sebek, a bőr sebe pedig kínzóbb fájdalommal jár, mint az izomé vagy a csonté. Érdekes, hogy részeg állapotban jobban tűrjük a sebek fájdalmát, mint józanul., hogy a fájdalom nagysága és a sérülés súlyossága nem mindig egyenesen arányos, a horzsolások például hirtelen nagy fájdalommal járnak, de szinte teljesen veszélytelenek, míg a zúzott sebek nem fájnak annyira, időnként nem is véreznek, mégis komolyabb sérülésnek számítanak.felületes bőrsérülést jelent, nagyon fájdalmas, de ritkán fertőződik, és jól gyógyul.esetében a seb széle egyenes, a vérzés erős, a fertőzésveszély itt is meglehetősen csekély, és jól gyógyul.annyiban különbözik a metszett sebtől, hogy szélei egyenetlenek, a szövetek is roncsolódnak. A repesztett seb esetében az okozó eszköztől távolabb szakad meg a bőr, a seb szélei egyenetlenek, nehezen gyógyul, nagy fertőzésveszéllyel jár. Csekély vérzés jellemzi.kiterjedt, lebenyes seb, benne rejtett tasakok vannak.általában jellegzetes külleme van, látszik a harapás nyoma . Azért különösen veszélyes, mert nagy a fertőzés veszélye, hiszen a harapás alatt méreganyagok kerülhetnek a szervezetbe.esetében a bemenet egyenes szélű, a kimeneti nyílást keresni kell. Mély seb, nagy a fertőzés veszélye, belső szervek is komolyan károsodhatnak. sebek diagnosztizálásánál elsősorban. Ezért fontos, hogy amennyiben gyanakszunk arra, hogy sérülésünk elfertőződhet, azonnal forduljunk orvoshoz, hiszen minél hamarabb ellátják a sebet, annál kisebb az esélye a fertőzés továbbterjedésének.