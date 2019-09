Az autizmus legnyilvánvalóbb tünetei

Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amelynek tünetei általában a gyerekkor első három évében jelentkeznek. A betegség hatására kommunikációs zavarok jelentkezhetnek és problémák a társas kapcsolatokban.

A betegség legnyilvánvalóbb tünetei 2 és 3 éves kor között jelentkeznek, de néha már másfél éves gyerekeknél is diagnosztizálható. Fontos tisztában lenni a tünetekkel, mert a korai felismerés sokat segíthet az autizmussal élő gyerekek képességeinek fejlesztésében. Az autista gyerekek gyakran tiltakoznak a változások ellen , nem vagy ritkán használnak szemkontaktust, egyoldalúan kommunikálnak. Visszhangszerűen utánozzák a beszédet, sokszor nem játszanak más gyerekekkel, csak ha a felnőtt segíti őket, sokszor látszólag indokolatlanul nevetnek, sírnak vagy kiabálnák. Nem értik mások szándékait, érzelmeit, válogatósak, érzékenyek az ételek színére, állagára, mások kezét húzzák a nem kívánatos tárgyakhoz.

Autizmust jóval gyakrabban diagnosztizálnak fiúknál, mint lányoknál . Az idősebb korban vállalt terhesség is növeli a betegség kialakulásának rizikóját - minél idősebb a szülő, annál nagyobb a valószínűsége, hogy autista gyermeke születik. A betegség pontos oka nem ismert, de egyre valószínűbb a genetikai eredet szerepe , erre utal, hogy testvérek között előfordulása mintegy ötvenszer gyakoribb, egypetéjű ikrek között az együttes előfordulás pedig 36 százalék.

A lányok kevésbé hajlamosak az autizmusra, mint a fiúk - jelenlegi ismereteink szerint. Ezt okozhatják a gének, a hormonok, de a statisztikákban sajnos nagy szerepet kap az is, hogy náluk nehezebben felismerhető a betegség. A témáról itt írtunk korábban .

Az autizmussal élőknél gyakran előfordul fokozott érzékenység a fájdalommal szemben, de néha a szokásosnál magasabb fájdalomtűrés is. Néhányan közülük gyakran akarnak ártani önmaguknak.

Az autizmus sokféle formában jelentkezhet, van, akinél csak enyhébb beszédzavarok lépnek fel, más esetekben a betegnek nagyon nehéz, esetleg lehetetlen kommunikáció a másokkal. Egyes autistáknak a nonverbális kommunikációs eszközök értelmezésével van gondja, vagy éppen zavartak és dühösek lesznek , ha bizonyos tevékenységekben megzavarják őket, vagy valamilyen eltérés áll be a napi rutinjukban .

Tisztelt Doktor Úr! Kislányomat (5 éves) autizmussal diagnosztizálták 2 évvel ezelőtt. Tipikus autisztikus tünet a lábujjhegyen járás, amit már annyira megszokott, hogy állandóan így megy, és mivel nagyon mozgékony, gyakran elesik. Mivel a kommunikációs területen is elmaradásai vannak, ezért elmagyarázni sem tudom neki, illetve hiába szólok rá (ezt csak azért írom, mert már többen is mondták, hogy szóljak rá!). Meg lehet-e ezt oldani valamilyen speciális lábbelivel vagy egyéb eszközzel? Mielőbbi válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: B. Hajnalka

Kedves Hajnalka! Ahogy írta, sajnos az autizmus egyik jellemző tünete a lábujjhegyezés. Amennyiben használnak vizuális támpontokat, úgy javasolt lehet egy szabálykártya, miszerint "a sarok a földön marad". Ebben a gyermeket autizmus spe...