Tényleg jót tesz, ha a földön alszunk?

Dr. Ramiz Fargo alvásszakértő szerint nincs figyelembe vehető kutatási eredmény, illetve tudományos bizonyíték arra, hogy a padlónalváshatásos lehet, és még a szájhagyomány útján terjedő "bizonyítékok" is vegyesek. "Vannak, akik azt állítják, hogy a padló kemény felülete enyhíti a hátfájásukat, de fennáll a rizikó, hogy éppen ettől lesz még rosszabb az állapotuk" - idézi a szakembert a Men's Health.

Jó a földön alvás vagy sem? Fotó: Getty Images

A közepesen kemény matrac segíthet

Szerinte hát- és derékfájás esetén a padlón alvás helyett inkább az ágyunk felületén érdemes változtatni. Egy 2015-ben készült felmérés alapján a vásárlói visszajelzések szerint a közepesen kemény matracok válhatnak be a legjobban a gerinctájéki fájdalmak esetén. Arra nincs pontos definíció, hogy egy közepesen kemény matracnak milyen követelményeknek kell megfelelnie - ezt a kifejezést a felmérésben részt vevő vásárlók használták. A dologban abszolút van logika, mivel a keményebb matrac (a puhával ellentétben) jobb gerinckiegyenlítést biztosít, ezáltal pedig javíthatja az alvás minőségét is, a kettő együtt pedig segíthet a hátfájás enyhítésében. A keményebb felületen, például padlón fekvés segíthet a tartásproblémákkal, isiásszal küzdőknek is, de ezt szintén nem támasztja alá semmilyen kutatás, inkább csak a szájhagyomány.

Nehéz megmondani, hogy a matrac keménysége az, ami segít enyhíteni a fájdalmat, vagy hogy afájdalomazért enyhül, mert jobban alszunk. Annak mindenesetre van értelme, hogy keményebb felületre váltsunk, mivel ilyenkor többet mozgunk álmunkban, és nem maradunk egész éjszaka egyetlen pozícióban.

A földön alvás hátrányai

Fontos megjegyezni, hogy egyesek számára a padlón alvás súlyosbíthatja a hátfájást, különösen azok esetében, akik ízületi fájdalmakkal, arthritisszel küzdenek. Ilyenkor ugyanis a test egyes részeire fokozott nyomás helyeződhet, ami gátolhatja a keringést. Emellett, ha valakinek légzési problémái vannak, vagy esetleg allergiás, annak is jobb kerülnie a padlót, mert onnan sokkal több irritáló anyag kerülhet a légutaiba. Télen és hideg időben pedig a padlón alvás során megnő a kihűlés veszélye, ami megbetegedéshez vezethet, különösen ha valakinek egyébként is van valami olyan betegsége, amely a testhő csökkenésével jár - ilyen a vérszegénység, a pajzsmirigy-alulműködés vagy a cukorbetegség.

A padlón alvást tehát gerinc-, hát- és derékfájás esetén érdemes lehet egy-egy éjszakára kipróbálni, ha nincs más lehetőség. Ezzel együtt a legjobb ötlet ilyen esetekben inkább egy keményebb ágymatracot vásárolni.