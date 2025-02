Egyszerű trükk segíthet az alvásproblémákon

Az okostelefonok ma már helyettesítik többek között a számológépeket, a térképeket, a számítógépeket, a fényképezőgépeket és az ébresztőórákat is. Utóbbi azonban nem biztos, hogy szerencsés.

"Ha a telefont egy másik szobában hagyjuk éjszakára, akkor kisebb eséllyel tereli el a figyelmünket az alvásról, és a lefekvést sem halogatjuk annyit" - mondta Dr. Shalini Paruthi alváskutató a CNN-nek. Ha ugyanis az ágyunkban marad a telefon, akkor könnyebben elcsábulunk és nézegetjük éjszaka, és a szundi gombot is nagyobb eséllyel fogjuk használni. A legjobb az lenne, ha utóbbi lehetőséggel egyáltalán nem élnénk. Ha csak egyszer nyomjuk meg a szundi gombot, az pszichológiai szempontból segíthet, mert megkönnyítheti a felébredést. Egynél többször azonban nem ajánlott, mert a plusz percek nem jelentenek több minőségi alvást.

"Ha az ember nem aludt eleget, vagy nem volt elég minőségi az alvása, akkor az a plusz 5-10 perc csak nagyon kis valószínűséggel fog jelentős hatást elérni. Ha reggel nem érezzük magunkat kipihentnek, a legjobb, ha felkelünk, és elindítjuk a napot, és tudatosan teszünk is azért, hogy a következő esténk jobban sikerüljön" - írta Dr. Joseph Dzierzewski, a National Sleep Foundation senior alelnöke a CNN-nek. Egy telefont könnyebb kinyomni, ezzel szemben egy ébresztőóra rezeghet, adhat ki hangokat, zajokat és világíthat is azért, hogy felkeljünk. Az is nagy előnye, hogy így nem marad indokunk arra, hogy a telefonunkat a hálószobában tartsuk.

Te is az ágyban hagyod a telefonod éjszakára? Fotó: Getty Images

"Ideális esetben a lefekvés előtti rutin magában foglalja a lelassulást, a relaxációt, és segít az agynak egy aktívabb állapotból egy nyugodtabb, elalvásra kész állapotba kerülni. Ha van egy telefon az ágy mellett, akkor nagyon könnyű átfordulni és elkezdeni a görgetést" - magyarázta Paruthi. A szakember szerint a telefonon megjelenő erős fény és tartalom miatt álmos helyett éberebbé válhat az ember, így a képernyők nézése az alvás halogatásához is vezethet. Ezáltal kevesebbet alszunk, mint amennyit eredetileg terveztünk.

„A telefon közelsége kíváncsibbá tehet. ... Mi történhet a világban, amit nem látunk? Ezek az érzések arra csábíthatnak, hogy megnézzük a telefont, és így megzavarjuk az elalvás, vagy a nyugodt alvás folyamatát” - magyarázta Dzierzewski.

"Ha a telefonom egy másik szobában van, akkor kisebb valószínűséggel fogok kibújni a meleg takaróm alól és átmenni érte. Így esélyes, hogy sikerül 8 órát aludnom, amire az agyamnak és a testemnek szüksége van" - mondta Paruthi.

Hogyan aludhatunk jobban?

A jobb alvás érdekében a National Sleep Foundation további apró lépéseket javasol:

napközben lehetőleg legyünk napfényben is,

hetente öt napon legalább 30 percet mozogjunk,

étkezzünk következetes időpontokban,

kerüljük a nehéz ételeket, a nikotint, a koffeint és az alkoholt lefekvés előtt,

legyen egy következetes alvási rutinunk,

aludjunk csendes, hűvös és sötét helyen,

és lefekvés előtt egy órával tegyük el az elektronikai eszközöket.

Ha következetesen eleget alszunk, de még mindig nem érezzük elég jónak az alvásunk minőségét, vagy nem ébredünk kipihenten, akkor érdemes orvoshoz fordulnunk. Többek között ugyanis alvási apnoé, nyugtalan láb szindróma vagy alvászavar állhat a probléma mögötte.