Nem jó, ha alvás előtt zenét hallgatunk

A lefekvés előtti időszak ideális esetben az alvásra hangolódásról kell, hogy szóljon. Sokan ilyenkor zenét is kapcsolnak, hogy az egész nap felgyülemlett feszültséget ilyen módon is megpróbálják levezetni. Egy friss kutatás szerint azonban ez a szokás nem segíti a pihentető alvást, sőt még meg is nehezíti azt.

Az éjszakánkat is tönkreteheti a dallamtapadás

A kutatásban Michael Scullin, a Baylor Egyetem pszichológiai és idegtudományi docense a zenehallgatás és az alvás kapcsolatát vizsgálta. A Psychological Science című lapban publikált tanulmány egy ritkán feltárt mechanizmusra, az úgynevezett dallamtapadásra összpontosított. Ez az a jelenség, amikor egy dallam a fejünkbe ragad és azt akaratlanul is ismételgetjük magunkban. Az ilyen dallamtapadások a kutatás szerint nemcsak nappal, de éjszaka is kialakulhatnak.

Az éjszakánkat is tönkreteheti egy dallamtapadás. Fotó: Getty Images

A felmérésben 209 résztvevő alvásminőségét és a zenehallgatási szokásait vették górcső alá. Kíváncsiak voltak arra is, hogy a résztvevők fejébe milyen gyakorisággal ragadnak bizonyos dallamok, illetve hogy azokat a nap melyik részében hallották. Az önkéntesek közül 50 embernél egy alváslaborban próbálták meg előidézni a dallamtapadást úgy, hogy lefekvés előtt három népszerű és fülbemászó dalt játszottak nekik ismétlésben. Taylor Swift "Shake It Off ", Carly Rae Jepsen" Call Me Maybe" és Journey "Don't Stop Believin" című számának eredeti, illetve ének nélküli, instrumentális verzióját kellett többször is meghallgatniuk, majd nyilatkozniuk, hogy valamelyik dal beragadt-e a fejükbe. Ezután az alvásuk közben az agyi folyamataikat is figyelemmel kísérték.

Azok az emberek, akiknek a "fülébe mászott" valamelyik dal, saját bevallásuk és a mérések alapján is rosszabbul aludtak, agyuk bizonyos részei pedig aktívabb volt az éjszaka során. Ez szembemegy azzal a feltételezéssel, hogy a zene hipnotikus hatása miatt segíthet ellazulni és az alvásra hangolni az esti órákban. A kutatók ezért nem is javasolják, hogy közvetlenül elalvás előtt a kedvenc számainkat hallgassuk, de ha mégis így tennénk, tartsunk időnként szünetet és tereljük el a figyelmünket valamilyen más tevékenységgel.