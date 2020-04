Amikor alszunk, arcizmaink ellazulnak, nyelési reflexünk pedig szünetel. Ilyenkor a nyál összegyűlik a szájüregben, és mivel az izmok ellazulása miatt a szánk gyakran tátva marad, szivárogni kezd a szájüregből, és rövid úton a párnánkra kerül - különösen olyankor, ha valamiért a normálisnál nagyobb mennyiség termelődik belőle.

Az extra mennyiségű nyál termelődése utalhat valamilyen neurológiai rendellenességre, illetve a légutak elzáródásának, az orr bedugulásának is következménye lehet. Emellett azok az emberek, akiknek korábban már voltak bizonyos egészségügyi problémáik, például stroke, szintén hajlamosak gyakrabban, illetve többet nyáladzani.

A fokozott nyáladzás egyik leggyakoribb oka az orrdugulás

Mit tehetünk, hogy csökkentsük a nyáltermelődést?

Mivel a fokozott nyáladzás egyik leggyakoribb oka az orrdugulás, ami miatt a szánkon át kell vennünk a levegőt, a légutak megtisztítása, szabaddá tétele sokat segíthet. Vehetünk forró fürdőt vagy zuhanyt lefekvés előtt, mert a meleg gőz segíthet, akárcsak a gőzölés, amikor egy törölközőt a fejünkre borítva egy fazék gőzölgő víz fölé hajolunk. A vízbe csepegtethetünk mentolos illóolajat is, amely szintén segíthet a légutak szabaddá tételében - ilyen a borsmenta vagy éppen az eukaliptusz.

Az sem mindegy, hogy milyen pozícióban alszunk - a legjobb háton feküdni kicsit felpolcolt fejrésszel, mert ilyenkor a nyál értelemszerűen a szájüregben marad. Ha hason fekve alszunk, akkor éppen az ellenkezőjét érjük el.

Ha nem vagyunk náthásak, allergiásak, mégis nyáladzást tapasztalunk, akkor érdemes lehet kivizsgáltatni, hogy nem szenvedünk-e alvási apnoéban. Ilyen esetekben a nyáladzás mellett horkolás is jelentkezik. A kezeletlen apnoénak hosszú távon számos egészségügyi kockázata van, így mindenképpen kezeltetni kell. A betegség kialakulásának rizikóját olyan faktorok is növelhetik, mint a túlsúly vagy a dohányzás, így a kezeléséhez gyakran életmódváltásra is szükség van.

Bizonyos, orvos által felírt fogásztani segédeszközök is segíthetnek, hogyalvásközben a szánk megfelelően záródjon, vagyis fogorvos segítségét is kérhetjük. Emellett ha rendszeresen szedünk valamilyen gyógyszert, olvassuk át a mellékelt tájékoztatót, mivel a fokozott nyáltermelődés gyógyszermellékhatás is lehet. Bizonyos esetekben, mikor neurológiai problémák állnak a fokozott nyáltermelődés hátterében, az orvos a nyáltermelő mirigyek egy részének műtéti eltávolítását is javasolhatja.

Forrás: brightside.me