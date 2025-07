Piros riasztás: a repteret lezárták, összeomlott a vonatközlekedés

A HungaroMet nem sokkal három óra előtt négy vármegyére a legmagasabb (piros) riasztást adta ki heves zivatarok miatt. A nagy mennyiségű eső komoly károkat tud okozni, már eddig is több száz helyre riasztották a katasztrófavédelem hivatásos tűzoltóegységeit. Jellemzően kidőlt fák, letört ágak, leszakadt vezetékek miatt hívják a műveletirányítási központokat.

Arra figyelmeztetnek, hogy ha van rá mód, a kocsival fáktól, reklámtábláktól, épületektől távolabb parkoljunk. Ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, a legjobb valahol megállni. Ha erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk.

Villámláskor ne a fák alatt keressünk menedéket, hanem lehetőség szerint menjünk egy közeli épületbe. Az otthonunkban lévő elektromos eszközök csatlakozóit húzzuk ki a konnektorból, a villámcsapás ugyanis tönkreteheti őket.

A vonatközlekedést is megbénította

Jelentős károkat okoz a Balaton körüli vasúti pályán és több más dunántúli vasútvonalon az országon végigsöprő vihar - közölte a Mávinform hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, a 150-170 km/órás sebességgel érkező viharos szél a Balaton északi partján leszakította a felsővezetéket, a déli parton fák dőltek a vasúti pályára, sérült a felsővezeték is. Az Országos Havariaközpont mintegy 50-60 buszt állított be azonnal, hogy biztosítsa az utasok eljutását, a szakemberek pedig dolgoznak a hibák megszüntetésén - írták, hozzátéve, hogy részletes, frissülő információk a mavinform.hu oldalon találhatók. A Balaton északi partján Székesfehérvár és Balatonfüred között, a déli parton Székesfehérvár és Lepsény között pótlóbuszok közlekednek. A fennakadás végéig a Balaton északi és déli partján valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

Az átvonuló vihar a Dunántúl több más vasútvonalán is károkat okozott a felsővezetékben, emiatt ezeken szintén jelentős változásokra kell számítani. A győri fővonalon Kelenföld és Szárliget között pótlóbuszokat indítanak, ezek fokozatosan állnak forgalomba. Fakidőlés miatt nem járnak a vonatok Rétszilas és Bátaszék között. A közlekedés szervezése megkezdődött.

A felsővezetéki zárlat miatt a szobi vonalon a vonatok átmenetileg várakozni kényszerülnek, a veresegyházi vonalon pedig felsővezetéki hiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek, a hiba feltárása, a forgalom szervezése folyamatban van mindkét vonalon.

A keletre vonuló vihar miatt a ceglédi fővonal több szakaszán is megrongálódott a felsővezetéki hálózat, emiatt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen, valamint a Budapest-Szeged közötti járatoknál hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra lehet számítani. Az újszászi vonalon Rákoshegy és Maglód között fakidőlés miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani. Fakidőlés miatt a lajosmizsei vonalon Pestszentimrén, a Hódmezővásárhely - Szentes - Kiskunfélegyháza vonalon pedig Mindszent és Mártély között átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok.

Az Időképen megjelent felvétel szerint orkán erejű széllel tombolt a vihar Balatonfüreden.

A repülőtér is bezárt

Fél három után nem sokkal a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is lezárták. 15:45-kor azt közölték a Facebookon, hogy a futópályákra kerülő törmelék miatt a pályákat biztonsági okokból lezárták, a repülőtér üzemelése átmenetileg felfüggesztésre került.

"A 2A Terminál induló csarnoka részben beázott, ezért az épületrészt kiürítették. Személyi sérülés nem történt, jelenleg kárfelmérés zajlik. Minden utasfelvétel a 2B terminálon történik. A vihar a környező utakat is érintette, kérjük, indulás előtt tájékozódjanak az esetleges forgalmi változásokról" - írták a posztban.

A Budapest Airport Facebook-oldalon folyamatosan frissítik a repülőtér aktuális helyzetét.