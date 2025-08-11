Maradandó idegkárosodást okozhat a nevetőgáz – újabb városban tiltották be

Egyre többen használják a rövid eufóriát okozó nevetőgázt Frankfurban, a városvezetés válaszként betiltotta a dinitrogén-oxid árusítását kiskorúaknak – írja a Frankfurter Allgemeine.

A nevetőgáz töltetű lufik egyre népszerűbbek Németországban. Fotó: Getty Images

A dinitrogén-oxidot, vagyis ismertebb nevén nevetőgázt gyakran nagyon olcsón kínálják online. Az árak összehasonlító portálokon keresztül is elérhetők, ami további kockázatot jelent, különösen a függők számára, akik így nagy mennyiséget vásárolhatnak. Mivel veszélyes anyagról van szó, a németországi tilalmakat követően Frankfurt városa is fellép a dinitrogén-oxid online értékesítése ellen. Az ismert árusok így kénytelenek kivonni a bódító gázt a kínálatukból.

A szer közép- és hosszú távon hallucinációkat, hányingert és szédülést válthat ki, ami akár oxigénhiányhoz és maradandó idegkárosodáshoz is vezethet, sőt tragédiát is okozott már. Hogy mennyire is veszélyes szerről beszélünk, azt az is mutatja, hogy Hollandiában már három éve teljesen betiltották.