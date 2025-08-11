Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Gerincét törte a fiatal édesanya a legőrültebb netes kihívásban – VIDEÓ

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Két hónappal gyermeke születése után döntött úgy, hogy megpróbálkozik a veszélyes mutatvánnyal. Nem jött össze.

A legújabb internetes kihívás – amit egy 2013-as Nicki Minaj videóklip ihletett – olyannyira veszélyes, hogy egy fiatal orosz anyának eltört a gerince, amikor ki akarta próbálni a mutatványt – írta meg a LADbible.

A stiletto challange – azaz magyarul tűsarok kihívás – lényege, hogy magassarkút viselve kell fél lábon leguggolni úgy, hogy közben a másik láb keresztbe van téve a térd fölött. A kihívás résztvevői nehezítésképp ráadásul nem csak pusztán a földön guggolnak le, hanem általában valamilyen kisebb tárgyon. A 32 éves Mariana Barutkina ezt úgy oldotta meg, hogy egy lefelé fordított lábost rakott a konyhapultra, arra pedig egy babatápszer dobozát, majd erre a toronyra próbált ráguggolni.

A fiatal édesanya – mint ahogy a videóban is látszik – hatalmasat esett, így azonnal kórházba is szállították, ahol kiderült, hogy eltört az egyik csigolyája. Az ominózus eset óta több helyzetjelentést is megosztott  az egyébként fokozatosan javuló – állapotáról.

