Hőség: a munkahelyi balesetek kockázatát is növeli

A hőségben a munkáltatóknak figyelniük kell a dolgozók folyadékveszteségének pótlására, ehhez megfelelő hőmérsékletű - 14-16 Celsius fokos - ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak - hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Irányítási Főosztálya.

A tájékoztatásban kiemelik, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján a következő napokban magas napi középhőmérséklet várható. A hirtelen jött nagy meleg, a napokig tartó hőség mindenkit megvisel, de rendkívül megterhelően hat a fizikai munkát végzők szervezetére. A munkahely melegnek minősül, ha a munkahelyi klíma a munkahelyen meghaladja a 24 Celsius fokot vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 Celsius fokot és az országos tisztifőorvos a hőség miatt kiadta a figyelmeztetést vagy a hőségriasztást - írták.

A tartós meleg környezeti hőmérséklet és a fizikai munka a szervezetben többlethőtermelést okoz, ami növeli a hőártalmak (például: hőséggörcsök, hőkimerülés, hőguta) kialakulásának kockázatát. A hőség hatására bekövetkező élettani változások: figyelmetlenség, reakcióidő növekedése, fáradékonyság, nedves, csúszós kéz pedig növelik a munkahelyi balesetek kockázatát is. A folyadékpótlás fontossága mellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a munkavállalók kerüljék a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását, amelyek dehidratálhatják a szervezetet.

A pihenőidőt is biztosítani kell. Fotó: Getty Images

A munkáltatónak munkaszervezéssel biztosítania kell, hogy a munkavégzés során rendszeresen iktassanak be pihenőidőt, amit lehetőleg a környezethez képest hűvösebb (árnyékos) helyen, megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott körülmények között töltsenek el a dolgozók. A munka jellegére (könnyű-, közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka) és a dolgozók általános egészségi állapotára, tapasztalatára is tekintettel kell lenni az egyéni védőeszközök juttatásakor, amelyhez a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának véleményét is ki kell kérni. Mindezek mellett fontos a munkavédelmi oktatás is, amelyen fel kell készíteni a dolgozókat arra is, hogy felismerjék és kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel és a hőguta tüneteit. Mindig legyen mobiltelefon a munkaterületen, ha segítséget kell hívni! - hangsúlyozta az NGM főosztálya.

Szabadban végzett fizikai munkáknál (egyebek mellett mint a fakitermelés, útépítés, szemétszállítás, állattartó telepeken végzett munka) különös gondot kell fordítani a hőártalmak és a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére. Ezekben az esetekben figyelni kell a munkavállalók cseréjére: a munkát úgy kell megszervezni, hogy felváltva, rövid ideig tartózkodjanak a tűző napon, illetve a napsugárzás és a hőterhelés szempontjából kritikusnak tekinthető napszakban (11-15 óra között) lehetőség szerint hűvösebb, árnyékos helyen folyjon a munka, például sátorlap, ponyva alkalmazásával.

Zárttéri munkahelyen pedig a védőital és a pihenő idő biztosítása mellett a megszokottnál gyakrabban kell meggyőződni az alkalmazott légtechnikai berendezések, klímaberendezések hatékonyságáról. Gondoskodni kell ezeknek az eszközöknek a rendszeres műszaki karbantartásáról, tisztításáról, fertőtlenítéséről is - írták a tájékoztatásban.