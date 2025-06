Hőségriasztás: életveszélyes hibára figyelmeztetnek a tűzoltók – könnyen tragédia lehet a könnyelműségből

„A mostanihoz hasonló forró nyári napokon nem csupán magunkra, hanem a környezetünkben élő emberekre és állatokra is fokozottan kell figyelni. A rendkívüli hőség különösen veszélyes a kisgyermekekre és a házi kedvencekre” – írja hétfői Facebook-bejegyzésében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hozzáteszik, közvetlen életveszélyt jelenthet, ha akár csak néhány percre is napégette zárt térben, például csukott gépkocsiban felejtjük gyermekünket, kedvencünket.

Posztjukban a tűzoltók rámutatnak, hogy egy autó zárt utastere már akkor is 46 Celsius-fokig felszökhet a napon, ha egyébként a külső hőmérséklet csupán 20 fok. Ha viszont a külső hőmérséklet a 30-36 fokot is eléri, mint ahogyan az a mostani hét legtöbb napján várható, a belső hőmérséklet 62-70 fokig is felszökhet. Ezenkívül potenciális veszélyforrás, hogy egy ablakban hagyott öngyújtó könnyen felrobbanhat a hőhatásra, míg egy elöl hagyott műanyag palack vagy üveg a nap sugarait nagyítóként összegyújtva okozhat tüzet.

„Ha eddig még nem hallottad, akkor most ismét elmondjuk: NE hagyj gyereket és állatot az autóban!” – hangsúlyozzák a bejegyzésben.

Borítókép: Getty Images