Éveken át próbálhatta megmérgezni férjét az ausztrál nő – többször is élet-halál között volt

Mi is beszámoltunk róla, hogy múlt hónapban elítélték az ausztrál Erin Pattersont, amiért mérgező gombával ölte meg idős anyósát, apósát és anyósának nővérét 2023 júliusában. Azzal védekezett, hogy véletlenül tette mérgező gombát a Wellington bélszínbe, amelyet a tőle elhidegült férje rokonainak szolgált fel ebédre ebédre.

A hármas gyilkosság mellett a férje elleni gyilkossági kísérlet miatt is vádat emeltek a nő ellen, de ezeket végül magyarázat nélkül visszavonták.

A most nyilvánosságra került meghallgatások szerint a férj, Simon Patterson arról számolt be, hogy a felesége valószínűleg évek óta meg akarta mérgezni. Mint mondta, 2015 óta nem élnek együtt a feleségével, de úgy gondolta, jó maradt a viszonyuk - írja a BBC.

Erin Patterson 2023 augusztusában. Fotó: Getty Images

Szerinte az első gyilkossága kísérlet 2021 novemberében történt: miután a felesége adott neki egy bolognait, hányás és hasmenés miatt egy éjszakát kórházban töltött.

2022 májusában aztán megint kórházba került, miután a nő currys csirkéjéből evett. Napokkal később kórházba esett, és a bélrendszere egy részét el kellett távolítani, hogy megmentsék az életét. Annyira rosszul volt, hogy a családja kétszer is búcsút vett tőle.

2022 szeptemberében a nő zöldséges wrapjéből evett: ezt émelygés és hasmenés, majd pedig elmosódott beszéd, és az izmai irányításának elvesztése követte.

"Mire kórházba kerültem, mert csak a nyakamat, a nyelvemet és az ajkaimat tudtam csak mozgatni" - mondta a bíróságnak.

Egy orvosként dolgozó barátja tanácsára étkezési naplót kezdett vezetni, hogy rájöjjön, milyen ételek okozzák rosszulléteket. 2023 februárjában jutott arra a következtetésre, hogy felesége áll a halálközeli élmények mögött. Pár családtagjának elmondta a gyanúját: édesapja nem vette komolyan, de a testvére igen. A végzetes ebéd előtt kérték is a szüleiket, hogy ne menjenek el, de ők úgy gondolták, nem lesz semmi baj.