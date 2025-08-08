Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+13° +32°
Nincs front

Éveken át próbálhatta megmérgezni férjét az ausztrál nő – többször is élet-halál között volt

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Bár gyilkossági kísérlet miatt végül nem került vád alá az ausztrál Erin Patterdon, férje szerint éveken át próbálta megmérgezni őt, mielőtt a családtagjaival végzett.

Mi is beszámoltunk róla, hogy múlt hónapban elítélték az ausztrál Erin Pattersont, amiért mérgező gombával ölte meg idős anyósát, apósát és anyósának nővérét 2023 júliusában. Azzal védekezett, hogy véletlenül tette mérgező gombát a Wellington bélszínbe, amelyet a tőle elhidegült férje rokonainak szolgált fel ebédre ebédre.

A hármas gyilkosság mellett a férje elleni gyilkossági kísérlet miatt is vádat emeltek a nő ellen, de ezeket végül magyarázat nélkül visszavonták. 

A most nyilvánosságra került meghallgatások szerint a férj, Simon Patterson arról számolt be, hogy a felesége valószínűleg évek óta meg akarta mérgezni. Mint mondta, 2015 óta nem élnek együtt a feleségével, de úgy gondolta, jó maradt a viszonyuk - írja a BBC.

Erin Patterson.
Erin Patterson 2023 augusztusában. Fotó: Getty Images

Szerinte az első gyilkossága kísérlet 2021 novemberében történt: miután a felesége adott neki egy bolognait, hányás és hasmenés miatt egy éjszakát kórházban töltött.

2022 májusában aztán megint kórházba került, miután a nő currys csirkéjéből evett. Napokkal később kórházba esett, és a bélrendszere egy részét el kellett távolítani, hogy megmentsék az életét. Annyira rosszul volt, hogy a családja kétszer is búcsút vett tőle.

2022 szeptemberében a nő zöldséges wrapjéből evett: ezt émelygés és hasmenés, majd pedig elmosódott beszéd, és az izmai irányításának elvesztése követte. 

"Mire kórházba kerültem, mert csak a nyakamat, a nyelvemet és az ajkaimat tudtam csak mozgatni" - mondta a bíróságnak.

Kvíz: felismered egyetlen információból az emberi szerveket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Ez is érdekelhet

Egy orvosként dolgozó barátja tanácsára étkezési naplót kezdett vezetni, hogy rájöjjön, milyen ételek okozzák rosszulléteket. 2023 februárjában jutott arra a következtetésre, hogy felesége áll a halálközeli élmények mögött. Pár családtagjának elmondta a gyanúját: édesapja nem vette komolyan, de a testvére igen. A végzetes ebéd előtt kérték is a szüleiket, hogy ne menjenek el, de ők úgy gondolták, nem lesz semmi baj.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

gombamérgezés gyilkosság Ausztrália
A változókor nem csak a nőket érinti

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +32 °C
Minimum: +13 °C

Felhőtlen, napos, száraz időben lesz részünk, és a déli, délnyugati szél is többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 19 és 26 fok között valószínű. A jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra