Durva adóemeléssel óvná meg a WHO az emberek egészségét – egyes élelmiszerek is érintettek lehetnek

A WHO álláspontja szerint az adó- és ezáltal áremelés segíthetne jelentősen visszaszorítani az érintett élvezeti cikkek iránti keresletet. Márpedig ezek komoly közegészségügyi kockázatot hordoznak magukban, hiszen olyan betegségekkel hozhatók összefüggésbe, mint a cukorbetegség vagy egyes daganatos kórképek. Egyszersmind az így megnövekedő adóbevétel lehetőséget teremtene az egészségügyi ellátórendszerek fejlesztésére.

„Az egészségmegőrzést célzó adók jelentik az egyik leghatékonyabb eszközt a kezünkben, és bizony itt az ideje cselekedni” – idézi a Reuters hírügynökség Jeremy Farrart, a WHO egészségfejlesztésért, betegségmegelőzésért és -ellenőrzésért felelős főigazgató-helyettesét. A "3-at 35-ig" kezdeményezést az ENSZ sevillai finanszírozásifejlesztési konferenciáján jelentették be. Magyarán a három termékcsoportra (cukros üdítők, alkoholos italok, dohánytermékek) kivetett adók 50 százalékos emelésének céldátuma 2035. Noha a WHO évtizedek óta támogatja a hasonló adóügyi intézkedéseket, ez az első alkalom, hogy konkrét, számszerűsített javaslattal állt elő.

Az ultrafeldolgozott élelmiszereket is megadóztatnák

Az ENSZ szakosított szervezete becslései alapján a kezdeményezés a következő tíz évben összesen 1000 milliárd dollár bevételt jelenthetnek világszerte. A becslés a már ma is alkalmazott egészségügyi célú adókkal kapcsolatos tapasztalatokon alapul olyan országokból, mint Kolumbia vagy a Dél-afrikai Köztársaság. Guillermo Sandoval, a WHO egészségügyi közgazdásza arról is beszélt a konferencián, hogy a jövőben hasonló adóemelést javasolhatnak az ultrafeldolgozott élelmiszerek kapcsán. Ennek első lépése azonban, hogy az elkövetkező hónapok során meghatározzák, pontosan milyen élelmiszerek tartoznak ebbe a csoportba.

Borítókép: Getty Images