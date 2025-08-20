Fotók: Getty Images
Kvíz: felismered egy kis képrészletből a testrészeket?
Tested bizonyos részeit nap mint nap látod. De vajon egy apró képrészletből is rájuk ismernél? Kvízünkben most letesztelheted!
5 súlyos hiba, amelyet sokan elkövetnek légkondihasználat közben – akár tönkre is teheted a klímát
A kánikula idején nagyon jól jön egy klíma, amellyel kissé hűvösebbé varázsolhatod az otthonodat. Ám ha nem használod elég körültekintően, hamar tönkremehet, és még a villanyszámlát is sokkal jobban megdobja a szükségesnél.
Általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat, délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben még nem várható csapadék, azonban a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén - általában kevés helyen - előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 30 és 35 fok között várható. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.
Milyen most a lelkiállapotod?