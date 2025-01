Ösztrogéndominancia-kisokos: minden, amit tudni érdemes

A magas ösztrogénszint mind a nők, mind a férfiak esetén kellemetlen tünetekkel járhat. Mivel a nőknél a tünetek kevésbé specifikusak, sokszor hosszú időbe telik a diagnosztizálása – ezalatt pedig a beteg életminősége romolhat. Férfiaknál a tünetek alapján könnyebben felállítható a diagnózis.

Mit jelent az ösztrogéndominancia, mikor alakul ki?

A szervezet hormonháztartása olyan, mint egy érzékeny műszer. Ha tökéletes egyensúly van, akkor a szervezet is megfelelően működik – ha azonban felborul az egyensúly, azt a különféle tünetek és betegségek jelezhetik.

A női test két rendkívül fontos hormonja az ösztrogén és a progeszteron. Ha a kettő aránya megváltozik, és jelentős túlsúlyba kerül az ösztrogén, akkor ösztrogéndominanciáról beszélhetünk, amelynek változatos tünetei lehetnek.

Fotó: Getty Images

Az ösztrogéndominancia kiváltó okai lehetnek:

- életkor: bizonyos életkor felett a progeszteron szintje csökken, így az ösztrogén relatív túlsúlyba kerül.

- testsúly: mivel az ösztrogén a zsírszövetben is képződik, ezért a magasabb testzsírszázalékkal rendelkezőknek gyakran van ösztrogéndominanciájuk.

- gyógyszerek: hormonális fogamzásgátlók, hormonterápia, bizonyos antibiotikumok, egyes skizofrénia elleni gyógyszerek is kiválthatják ezt az állapotot.

- stressz: a szervezet a stressz hatására kortizol hormont termel, a nagy mennyiségű kortizol pedig kimerítheti a szervezet progeszterontermelő képességét.

- alkohol: a túlzott alkoholfogyasztás megnövelheti az ösztrogénszintet és csökkentheti a szervezet ösztrogénlebontására (metabolizálására) való képességét.

- májproblémák: ha a máj nem működik megfelelően, túl sok ösztrogén halmozódhat fel.

- ösztrogént termelő daganatok: granulosa sejtes petefészekdaganat, mellékvesedaganat.

Mivel járhat az ösztrogéndominancia?

- Puffadás,

- duzzadt, érzékeny mellek,

- csomók a mellekben,

- libidó csökkenése,

- hangulatingadozás,

- fejfájás,

- szorongás, súlyos esetben pánikrohamok,

- hízás,

- hajhullás,

- hideg kezek és lábak,

- álmosság, fáradtság,

- memóriazavarok.

Ezenfelül cikluszavar és PMS is előfordulhat. Minél magasabb az ösztrogénszint, annál inkább felerősödhetnek a premenstruációs szindróma (PMS) tünetei, azaz a havi vérzést megelőző 7-10 napban jelentkező panaszok, például a puffadás, a hátfájás, a hangulatingadozás, a feszültség.

Ha többször is előfordul, hogy 21 napnál gyakoribb, esetleg 35 napnál ritkább a menzeszünk, akkor cikluszavarral lehet dolgunk. Már kórosnak tekintjük, ha a vérzés az átlagosnál jóval rövidebb vagy hosszabb ideig tart, rendszertelen, élénk színű, fájdalmas, alvadékos, túl rövid vagy túl hosszú időszakok elteltével jelentkezik, illetve, ha a menstruáció akár három hónapnál tovább is kimarad. Cikluszavart a megnövekedett ösztrogénszint is okozhat, így érdemes kivizsgáltatni, mi állhat a háttérben.

Mit tehetünk az ösztrogéndominancia ellen?

Az ösztrogéndominancia jelenléte egyszerű vérvétellel kizárható. Enyhe esetekben az állapot életmódbeli változtatásokkal kezelhető, így a tünetek akár teljes elmúlása is elérhető.

Cikluszavar, PMS? Többféle női problémára nyújthat hormonmentes segítséget a barátcserje nevű gyógynövény. Mutatjuk, mi mindent kell tudni róla és mire figyeljünk, ha ilyen összetételű készítményt alkalmaznánk!

Az ösztrogéndominancia kezelésére alkalmazható módszerek:

diéta: általában alacsony zsír- és magas rosttartalmú diétát javasolnak az állapot kezelésére, de minden esetben szakorvos vagy dietetikus utasításait kell követni!

gyógyszeres kezelés: léteznek különféle gyógyszerek az ösztrogéntermelés gátlására, amelyek típusát és adagolását az alapbetegség (endometriózis, tumor, női terméketlenség esetén a mesterséges megtermékenyítés segítése stb.) határozza meg.