Nátha vagy influenza: így derítsd ki!

Orrfolyás, tüsszögés, köhögés, rossz közérzet, fáradtság: a téli hónapokban sokaknál jelentkezhetnek ezek a tünetek, amelyek kialakulásáért nagy valószínűséggel a szezonálisan terjedő vírusok egyike tehető felelőssé. De honnan tudhatjuk, hogy éppen a nátha- vagy influenzavírusok egyike okozza a kellemetlenségeket? Annak ellenére, hogy tüneteik nagyon hasonlóak, néhány jel utalhat rá, hogy esetünkben melyik megbetegedésről van szó. Cikkünkben ezeket gyűjtöttük össze.

Nátha vagy influenzavírus okozza a tüneteket?

Több hasonlóság is megfigyelhető a két betegség között. A náthát, illetve az influenzát is a légutak nyálkahártyájában szaporodó vírusok okozzák. A kellemetlen tüneteket egyik esetben sem tipikusan az okozza, hogy a vírusok roncsolják a szöveteket, hanem elsősorban az, ahogy a szervezetünk, pontosabban az immunrendszerünk reagál a jelenlétükre.

A megfázásnak is gyakran nevezett náthát a több mint 200 fajta „náthavírus” valamelyike okozhatja (egyebek között az adenovírusok, az enterovírusok vagy a metapneumovírusok egyike), de leggyakrabban az úgynevezett rhinovírusok állnak a kialakulás hátterében. Az influenzát az A-, B- és C-típusú influenzavírusok okozzák. Ezek közül többnyire az A-vírus okozza a világjárványokat, a B csak kisebb csoportok megbetegedését váltja ki, míg a C típus által kiváltott betegség a legritkább. A megfázásként is emlegetett nátha leginkább az orrüreget érinti, míg az influenzánál sokszor az egész légzőrendszer megbetegszik.

A nátha és az influenza két különböző betegség, habár hasonló tüneteik miatt sokan összekeverik őket. Fotó: Getty Images

A betegség súlyosságában is jelentős eltérések figyelhetőek meg. Amíg a nátha többnyire veszélytelen, enyhébb panaszokat kiváltó, és néhány nap alatt magától elmúló betegség, addig az influenza szövődményei főleg kisgyermekeknél, időseknél és krónikus betegségben szenvedőknél súlyosabb betegségeket okozhatnak.

Különbség figyelhető meg abban is, hogy a betegség mennyi idő alatt alakul ki és milyen intenzitással uralkodik el rajtunk. A nátha lassan, fokozatosan alakul ki, egy-két nap lappangási időt követően. Orrfolyás, orrdugulás, torokfájás, fejfájás, rossz közérzet, köhögés kísérheti. Az influenza ezzel szemben általában hirtelen, szinte egyik pillanatról a másikra dönt le a lábunkról. Ez utóbbit szó szerint is vehetjük, ez a megbetegedés ugyanis többnyire megterhelőbb panaszokkal jelentkezik, a fent felsorolt tünetek mellett sokszor magas lázat és végtagfájdalmat is tapasztalhatunk. Az influenza lefolyása 1-2 hét is lehet, gyakori mellkasi problémák kísérik, akár súlyos szövődményekkel is társulhat, pl. sinusitis, tüdőgyulladás, bronchitis, gyermekeknél középfülgyulladás. A nátha lefolyása gyors, szövődményei enyhék.

Összefoglalva tehát az alábbiak alapján állapíthatjuk meg legkönnyebben, hogy influenza vagy nátha gyötör minket:

Izom- és végtagfájdalom esetén valószínűbb, hogy influenzát kaptunk el.

Hogyha maximum csak hőemelkedést tapasztaltunk, és nem szökik fel magasabbra a lázunk, úgy nagyobb eséllyel nátha áll a tünetek hátterében.

Hogyha a tünetek hirtelen törnek ránk, és a betegség rövid idő alatt súlyosbodik, úgy influenzára érdemes gyanakodni.

Hogyan kezeljük a náthát és az influenzát?

Mind a nátha, mind pedig az influenza esetén a kezelés célja elsősorban a tünetek enyhítése, a beteg közérzetének javítása és a gyógyulási folyamat felgyorsítása. Mindkét betegség esetében fontos az ágynyugalom és a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. A különböző C- és D-vitamin tartalmú készítményekkel támogathatjuk az immunrendszer működését. A tünetek enyhítésére láz- és fájdalomcsillapítókat, valamint orrsrpay-ket alkalmazhatunk, amelyek széles választékban elérhetőek a patikák polcain.

Amennyiben a magas láz néhány nap elteltével sem múlik el teljesen, illetve más tünetek, például zavartság vagy erős mellkasi fájdalom is jelentkezik, mindenképpen konzultáljunk a háziorvosunkkal!