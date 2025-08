Keresztallergia – ezeket az ételeket jobb kerülni, ha pollenallergia gyötör

A tavaszi, nyári és kora őszi pollenszezonban rengeteg különféle virágpor kering a levegőben, ami az arra érzékenyeknél kellemetlen tüneteket, orrfolyást, szem- és torokviszketést, tüsszögést okozhat. Gyakori jelenség, amikor a pollenallergiások hiába igyekeznek betartani minden javaslatot – száraz időben kerülik az allergéneket, éjjel szellőztetnek, nem teregetnek szabad levegőn, minden nap hajat mosnak, és ahogy hazaérnek, átöltöznek – panaszaik mégis váratlanul fellángolnak. Ilyenkor általában a keresztallergia vagy más néven pollen-étel allergia szindróma jelensége áll a háttérben. Ennek lényege, hogy a szervezet a pollenekhez hasonló molekulaszerkezetű fehérjéket tartalmazó élelmiszereket azonos allergénként ismeri fel.

Kellemetlen, sőt akár súlyos tünetek jelzik a bajt

A keresztallergia tünetei a problémás étel fogyasztása után jelentkeznek, ilyenkor azonban nem a légúti allergia tünetei erősödnek fel, hanem

csalánkiütés , a szájüreg környékén kellemetlen viszketés, ajak- és nyelvduzzanat;

, a szájüreg környékén kellemetlen viszketés, ajak- és nyelvduzzanat; égő, irritáló érzés az ajkak, a száj, a szájpadlás, a fül, a szem, az orr vagy az arcbőr területén;

az ajkak, a száj, a szájpadlás, a fül, a szem, az orr vagy az arcbőr területén; hasi görcsök, hányinger, hányás, hasmenés jelentkezik.

Ritkán, az esetek mindössze 2 százalékában anafilaxia léphet fel, amely egy életveszélyes állapot nehézlégzéssel, zihálással, fulladással, szédüléssel. Ilyen esetben azonnal mentőt kell hívni!

Kellemetlen tüneteket okozhatnak a pollenek. Fotó: Getty Images

Ami keresztallergiát okozhat

Parlagfű : görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka.

: görögdinnye, sárgadinnye, paradicsom, uborka. Fekete üröm : kömény, chili, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem, burgonya, koriander, kapor, articsóka, kamilla, tátika, napraforgó, krizantém, kivi, ánizs, árnika, dinnye, uborka, mangó, szerecsendió, bors, mustármag, borsmenta, bazsalikom, majoránna, oregánó, zeller.

: kömény, chili, paprika, paradicsom, sárgarépa, petrezselyem, burgonya, koriander, kapor, articsóka, kamilla, tátika, napraforgó, krizantém, kivi, ánizs, árnika, dinnye, uborka, mangó, szerecsendió, bors, mustármag, borsmenta, bazsalikom, majoránna, oregánó, zeller. Nyírfa : mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, sárgabarack, körte, szilva, meggy, őszibarack, burgonya, kivi, avokádó.

: mogyoró, dió, mandula, alma, cseresznye, sárgabarack, körte, szilva, meggy, őszibarack, burgonya, kivi, avokádó. Fűfélék : paradicsom, rozs, búza, szója, földimogyoró, bab, borsó, tamarind gyümölcs, szentjánoskenyér.

: paradicsom, rozs, búza, szója, földimogyoró, bab, borsó, tamarind gyümölcs, szentjánoskenyér. Éger: mandula, zeller, körte, alma.

Így előzd meg a tüneteket!

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a keresztallergia tünetei nem minden pollenallergiásnál jelentkeznek. Diétázni csak akkor kell, ha valóban panaszokat okoz a fenti listán szereplő egyik vagy másik élelmiszer. Akit a parlagfű- és a feketeüröm-allergia is érint, annak érdemes átfogó vizsgálatot végeztetnie, amivel ki lehet mutatni a pollenallergiát és a keresztallergiát okozó allergéneket is. Alapos kivizsgálás során azt is meg lehet állapítani, hogy keresztallergia esetén pontosan mi az, amit az étrendből a továbbiakban ki kell hagyni.

Az allergén-immunterápia azon érintetteknek egy lehetőség, akiknél a tüneti kezelés sem hozta meg a várt eredményt, vagy idegenkednek a gyógyszerszedéstől, és tartós megoldást keresnek az allergiás tünetek ellen. Az immunterápia ráadásul a keresztallergia kapcsán jelentkező szájüregi tüneteket is enyhítheti.